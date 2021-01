Hannover

Die Macher der Leinewelle haben langen Atem bewiesen. Seit 2012 ringen sie darum, im Innenstadtfluss ihr Surferparadies mit einer künstlichen Welle errichten zu können. In dieser Woche haben sie vor dem Verwaltungsgericht die vorerst letzte Hürde genommen, als dies die Einsprüche des Fischereivereins zurückwies. Für Hannover könnte das Projekt eine kleine Attraktion werden.

Und solche Attraktionen braucht die Stadt – in der nächsten Zeit mehr denn je. Die Kulturhauptstadtbewerbung ist gescheitert, mit der darbenden Messe leiden zahlreiche Firmen von der Hotellerie bis zur Veranstaltungsbranche – und wann sich der innerstädtische Einzelhandel, ohnehin gebeutelt durch die Internetkonkurrenz, von den Folgen der Corona-Krise erholen wird, weiß derzeit keiner.

Karstadt-Haus ist ein Fanal

Hannover ist nicht alleine mit diesen Problemen. Überall in Europa stehen die Innenstädte vor einem harten Wandel. Dabei ist die Misere zum Teil selbst verschuldet. Im Konsumrausch haben sich die Zentren in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker auf den Handel fokussiert. Tausende Quadratmeter wurden zu funkelnden Einkaufswelten. Dabei ging vielfach die Mischung verloren, die eine Innenstadt eigentlich ausmachen sollte: als Kommunikationsort, als Platz für Experimente, wo auch mal Schräges möglich ist, als Treffpunkt für die Menschen.

Das jetzt leere Karstadt-Flaggschiffhaus am Schillerdenkmal steht wie ein Fanal für diese Fehlentwicklung. Und die Schärfe der Auseinandersetzung um die umstrittene autofreie Innenstadt zeigt, wie mühselig der Weg in die Erneuerung der City wird. Ein Forschungsprojekt mit Großstädten aus Deutschland und Österreich soll jetzt ausloten, mit welchen Ideen die Transformation der Zentren am ehesten gelingen kann. Es ist gut, dass Hannover dabei ist. Besser, man setzt Akzente selbst, als dass man anderen hinterherlaufen muss.

Es braucht mehr Menschen mit Mut

Eine Leinewelle macht noch keine rundumerneuerte Innenstadt. Aber sie kann ein Baustein sein, der Attraktionsimpulse setzt. Wellenreiten nicht am Fuße der Alpen, sondern in einem sonst träge dahindümpelnden Fluss der norddeutschen Tiefebene: Wenn uns derartige Innovationen auch bei anderen Projekten der City gelingen, dann kann Hannover zuversichtlich in die Zukunft blicken. Es braucht dafür Menschen, die den Mut haben, Neues zu wagen. Und es sollte nicht immer acht Jahre dauern.

Von Conrad von Meding