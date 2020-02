Hannover

Es ist noch nicht so lange her, da gewöhnte sich Hannover an den Gedanken, schrumpfen zu müssen: Weniger Einwohner, weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter, sinkende Geburtenraten seien in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten, hatten die statistischen Prognosen ergeben. Deprimierende Zahlen für jeden, dem Stadt und Region am Herzen liegen. Ein Trend, der sich aber seit der Jahrtausendwende umgekehrt hat und nun aktuell wieder eindrucksvoll bestätigt wurde: Bis zum Jahr 2030 wird die Bevölkerungszahl in Hannover und dem Umland um 30.000 Menschen wachsen, wie eine Prognose von Region und Stadt Hannover jetzt ergeben hat. Ein Rückgang bei der Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren wird nicht erwartet, was vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel erst einmal eine gute Nachricht ist.

Schrumpfen ist leicht, Wachstum nicht

Doch ohne die Party verderben zu wollen: Hinter diesen Zahlen stecken gewaltige Herausforderungen. Denn mit der Zahl der Menschen wächst eben auch die Konkurrenz um Platz: Platz zum Wohnen, Platz für Verkehrsmittel, für Gewerbe, Freizeit, Schulen und eben auch Kindergartenplätze. Zugespitzt gesagt: Schrumpfen ist leicht, das kann jeder. Aber kann Hannover auch Wachstum?

Denn betroffen sind vor allem Bereiche, die längst zu den Dauerbaustellen gehören. Bereits jetzt fehlen Tausende Wohnungen in Hannover und im Umland. Wird irgendwo ein Baugebiet ausgeschrieben, sind Hunderte Bewerbungen auf ein Dutzend Grundstücke längst die Regel. Die Region hat vorgegeben, dass bis 2025 mindestens 28.300 Wohnungen gebaut werden müssen. Selbst diese hohe Zahl würde aber nur den aktuellen Mangel lindern, sie berücksichtigt den erwarteten Zuwachs noch nicht.

Warnbeispiel Kitaplätze

Was es bedeutet, wenn die Bevölkerungsentwicklung die Politik überholt, kann man am aktuellen Mangel an Kindergartenplätzen sehen. Obwohl in den vergangenen 15 Jahren die Zahl der Betreuungsplätze massiv ausgebaut wurde, ist der Mangel aktuell größer als vorher, weil die Geburtenraten in der gleichen Zeit stark gestiegen sind. Für die Zahlen des Jahres 2005 hätte der damals begonnene Ausbau wohl gereicht, aber eben nicht für die des Jahres 2020.

Wo mehr gebaut wird, werden allerdings auch mehr Flächen benötigt. Das wird vor allem im Umland die Bodenpreise nach oben treiben. In der Landeshauptstadt wird es den Druck erhöhen, bestehende Grünflächen wie Kleingärten in Wohnquartiere umzuwandeln. Und gleichzeitig muss jedem klar sein: Mehr Flächen zu versiegeln, Grünes verschwinden zu lassen, kann in Zeiten des Klimawandels und der sich stärker aufheizenden Städte eine Entscheidung mit hohen Folgekosten sein.

Große Chance für die Politik

Was auf dem Papier nur ein moderates Wachstum von 2,5 Prozent ist, hat das Zeug, großen Druck aufzubauen. Für die Politik bedeutet das Wachstum eine große Chance: Sie kann und muss in den nächsten Jahren ihre Steuerungsfähigkeit unter Beweis stellen und auch Widersprüche aushalten. Denn nichts zu tun wird der Lage in jedem Fall nicht gerecht.

