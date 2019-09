Hannover

Man sieht dem Silbersee die Gefahr nicht an, die immer noch in ihm schlummert: Phosphor aus Granaten des Zweiten Weltkriegs. Wie tückisch die gelben Klumpen sind, musste ein neunjähriges Mädchen am eigenen Leib erfahren, als es den „Bernstein“ aufhob und in die Tasche steckte. Unter Wasser oder tief im Sand is...