Kommentar: Es führt kein Weg an Kita-Öffnungen vorbei – trotz Corona

Am Ende war der Druck wohl doch einfach zu groß. Schon seit Wochen hatten Eltern, Kinderärzte, Wissenschaftler und Politiker gefordert, dass nach immer neuen Lockerungen in Gastronomie und Gewerbe in Zeiten der Corona-Pandemie endlich auch die Kitas berücksichtigt werden. Nur einen Tag, nachdem auch noch der baden-württembergische Ministerpräsident verkündet hatte, dass er Ende Juni alle Kitas öffnen will, zog Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Mittwoch für Niedersachsen nach. Mitte Juni soll jetzt auch hier der Kita-Besuch wieder für alle Kinder möglich sein – wenn auch eingeschränkt. Die Reaktionen zeigen: Für berufstätige Eltern löst das noch lange nicht alle Probleme. Für viele ist es aber ein längst überfälliger Befreiungsschlag.

Mütter sind keine Betreuungsreserve mehr

Gleichzeitig jedoch wurde in Hannover auch die erste Corona-Infektion in einer Kita bekannt. Am Donnerstag folgte der Ausbruch bei UPS in Langenhagen mit 72 Infektionen, auch das Kita-Kind und ein erkrankter Schüler aus Hannover fallen darunter. Beides – Lockerungen und neue Erkrankungen – sind die Eckpunkte der „neuen Normalität“, mit der wir in den kommenden Wochen zu leben lernen müssen.

Denn es ist richtig, die Kitas zu öffnen, zunächst einmal, weil berufstätige Eltern Kinderbetreuung brauchen. Es hat auch in Niedersachsen eine Weile gedauert, bis die Erkenntnis ankam: Die Zeiten, in denen Mütter als eine Art stille Reserve für das Kinderhüten parat stehen, sind vorbei. Gleichzeitig brauchen Kinder – auch das wurde in den vergangenen Wochen überdeutlich – für ihre Entwicklung andere Kinder. Kitas sind keine Aufbewahrungs-, sondern Bildungseinrichtungen. Sie ermöglichen das Spiel mit anderen Kindern, geben Lernanreize, fördern Schwächere. Wer Kindern den Kita-Besuch dauerhaft entzieht und ihnen dazu noch den Besuch von Gleichaltrigen und auf Spielplätzen wegnimmt, fügt ihnen Schäden an Körper und Seele zu.

Infektionsrisiko wird steigen

Wahr ist aber auch: Wenn alle Kitas in Hannover in zwei Wochen wieder öffnen sollten, wird dort das Infektionsrisiko steigen. Nicht genug damit, dass es noch lange nicht ausgemacht ist, dass Kinder weniger ansteckend sind. Bislang gehört es zur Gesundheitsstrategie, Gruppen mit höchstens 13 Kindern so streng wie möglich zu separieren. Außerhalb der Gruppenräume, beim Essen, beim Spiel auf dem Außengelände, werden Kontakte so weit wie möglich unterbunden. Schon jetzt zeigt die Realität aber vielfach, dass nicht jede Kita jede dieser Regeln einhalten kann.

Mitte Juni könnten sich dann sogar wieder bis zu 25 Kinder pro Gruppe in der Kita tummeln. Hygieneregeln oder Abstandsgebote von 1,50 Metern einzuhalten wird dann erst recht vollkommen unmöglich sein. Erzieherinnen tragen zudem schon jetzt meist keine Masken, lassen Körperkontakt zu, setzen sich damit einer größeren Ansteckungsgefahr aus als andere Berufsgruppen. Sie verdienen es, dass man ihnen in besonderem Maße hilft.

Tests müssen Standard sein

Wie kann das gehen? Das Mindeste wäre, dass die Arbeitsbedingungen klar sind. Welche Kinder dürfen in die Kita, welche nicht? Welche Mitarbeiter müssen arbeiten, welche nicht? Welche Schutzmaßnahmen gelten? Die zuständigen Behörden dürfen sich nicht davor drücken, das unmissverständlich zu formulieren. Mit gut bestückten Vertretungspools sollten Träger versuchen, Personalengpässe so weit wie möglich abzufedern. Die Situation in den Kitas war schon vor Corona schwierig genug. Kitas müssen sich zudem auf schnelle, umfassende Testungen in begründeten Verdachtsfällen verlassen können, die ihnen einen kleinen Rest an Sicherheit geben. Niemand wird Infektionen ausschließen können. Aber es muss das Bestmögliche getan werden, damit es nicht dazu kommt.

Von Jutta Rinas