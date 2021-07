Hannover

Warnungen hatte es gegeben. Keine lauten, offensichtlichen Drohungen, aber im Nachhinein müssen sich die Rathausspitze und die Ratsmehrheit fragen, warum sie die Niederlage von Anja Ritschel nicht haben kommen sehen. Oder wenigstens geahnt haben. So aber endet, was nur ein Routinevorgang hätte sein sollen, in einem politischen Drama und einer persönlichen Tragödie für die Kandidatin.

Ritschel wollte nach dem Tod ihres Mannes in Hannover einen beruflichen Neustart wagen, viele Menschen hat sie damit überzeugt und bewegt. Dass dieser Plan jetzt in Trümmern liegt, ist menschlich bitter, auch wenn sie durch kaum glänzende Vorstellungsrunden vor den Fraktionen zum Debakel beigetragen haben dürfte.

Rache der Sozialdemokraten?

Ein Drama ist diese Niederlage jedoch für Oberbürgermeister Belit Onay. Ihre Niederlage ist seine Niederlage – er steht als gutgläubiger Tropf da, der den tiefen Riss in der Rathausmehrheit nicht mitbekommen hat. Eigentlich hatte Onay schon gezeigt, dass er Machtspiele zu spielen versteht, als er vor einem Jahr den SPD-Kandidaten für das Baudezernat auflaufen ließ. Ironischerweise ist ihm jetzt widerfahren, was er damals selbst auslöste: eine Blamage, weil einer bereits öffentlich präsentierten Kandidatin die sicher geglaubte Zustimmung versagt worden ist. Es ist daher auch ein Misstrauensvotum gegen den Oberbürgermeister.

War dies also die Rache einiger Sozialdemokraten? Die noch immer nicht verwunden haben, dass keiner der Ihren mehr am Trammplatz regiert? Darüber wird man ewig spekulieren können, wenn die Abweichler sich nicht zu erkennen geben. Klar ist aber: Das Mehrheitsbündnis im Rat der Stadt Hannover aus SPD, Grünen und FDP war längst nur noch eine Hülle, die jetzt zerbrochen ist. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist vorerst nicht mehr möglich. Und deswegen sind die Auswirkungen dieser Niederlage nicht absehbar.

Das Vertrauen ist weg

Klar ist jedoch: Es werden sich auch bis zur Neuwahl im September Mehrheiten im Rat finden müssen, vielleicht auch wechselnde. Weil es gemeinsame Interessen in der Politik gibt, um bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen und andere zu verhindern. Aber das Vertrauen – das ist dahin.

Von Heiko Randermann