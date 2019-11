Hannover

Es gab Zeiten, in denen Wahlen nicht so wichtig erschienen. Weil es irgendwie schon lief – und in Hannover sowieso stets die SPD gewann. „Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten“, ist ein Sponti-Spruch aus jener Welt. Nie war er so falsch wie heute – wie auch die erste Runde der Oberbürgerm...