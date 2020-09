Hannover

Die lange Bauzeit an Kirchrodes bekanntester Bahnbrücke hat viele genervt. Und, ja: Es ist einiges schiefgegangen damals, vor allem in der Kommunikation der Bau- und Sperrphasen durch die Deutsche Bahn. Dass das Projekt jetzt mit einer Anerkennung beim Deutschen Ingenieurbaupreis 2020 ausgezeichnet wurde, klingt zunächst kurios. Ist es aber nicht. Denn was entstanden ist, hat durchaus Symbolwert.

Brücken sind marode geworden

Brücken und andere Verkehrsbauwerke werden uns in den nächsten Jahren zunehmend beschäftigen. Die deutsche Verkehrsinfrastruktur, aufgebaut mit hohen Schulden in den Fünfziger- bis Siebzigerjahren und dann kaum noch gepflegt, ist marode geworden. Sie hält den heutigen Belastungen nicht mehr stand. Man sieht es am Südschnellweg und an der Weidetorbrücke, aber auch an den vielen Autobahnbaustellen: Es wird dringend Zeit, dass wir die Bauwerke ertüchtigen.

Meisterwerk guter Ingenieurbaukunst

Was Ingenieure leisten, bemerkt man normalerweise nur, wenn etwas schiefgeht. Im Kirchröder Fall hat das Team von MKP eine pfiffige Lösung gefunden, wie sie ein Denkmal trotz Abriss und Neubau so bewahren konnte, dass es in seinen Proportionen der Nachwelt erhalten bleibt, aber trotzdem den aktuellen technischen Anforderungen genügt. Auch der Komplettabriss der Brücke Königstraße neben dem Hauptbahnhof mit anschließendem Neuaufbau hinter alter Fassade ist ein Meisterwerk guter Ingenieurbaukunst. Am Südschnellweg wird in den kommenden Jahren der erste echte Autotunnel Hannovers entstehen.

Von solcher guter Arbeit brauchen wir in der nächsten Zeit mehr. Es muss ja nicht immer alles so lange dauern.

Von Conrad von Meding