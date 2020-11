Hannover

Vor einem Jahr war für die Grünen die Welt noch in Ordnung. Bei der Europawahl wurden sie in Hannover stärkste politische Kraft und verwiesen die SPD auf Platz drei. Im Herbst gelang es der Ökopartei dann sogar, die rote Hochburg Hannover einzunehmen: Belit Onay wurde erster grüner Oberbürgermeister. Vieles sprach dafür, dass die Partei in der Erfolgsspur bleiben würde, den Schwung aus der OB-Wahl nutzen und möglicherweise bei der nächsten Kommunalwahl im Herbst 2021 stärkste Kraft im Rat werden könnte. Manche träumten schon vom „Durchregieren“. Doch jetzt ist die Partei spätestens mit dem überraschenden Rücktritt der Ratsfraktionschefin Freya Markowis ins Schlingern geraten. Das hat mehrere Gründe.

Anspruch und Wirklichkeit passen nicht zusammen

Anspruch und Wirklichkeit passen bei den Grünen nicht mehr zusammen. Als Onay auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nahm, dachten sich viele Grünen-Mitglieder und vermutlich auch Onay selbst, dass es jetzt rasch losgehen könne mit der Verkehrswende, der autofreien Innenstadt, der Pflicht zur Installation von Solardächern und nicht zuletzt dem Neubau des Fössebads. Doch Onay und vor allem die Parteibasis hatten nicht mit den Mühen der Ebene gerechnet: Mit einem FDP-Koalitionspartner, der bei jedem Öko-Projekt auf die Bremse tritt, mit einer SPD, die noch immer nicht den Verlust „ihres“ Rathauses überwunden hat und dem grünen Verwaltungschef in die Parade fährt, wo es nur geht. Und mit Corona natürlich auch nicht.

SPD kauft den Grünen den Schneid ab

Wie gelähmt wirken die ansonsten so munteren Grünen in der Corona-Krise. Das gilt in Teilen auch für den Oberbürgermeister. Die SPD dagegen sieht ihre Chance, inszeniert sich als Krisenhelferin und kauft den Grünen den Schneid ab. Die Genossen haben zu Beginn der Krise Sorgentelefone für die Bürger eingerichtet, forderten Hilfen für Unternehmen, Selbstständige und Vereine. Der grüne OB und seine Partei wirkten wie Getriebene. Am Ende schnürte die Stadt tatsächlich mehrere Hilfspakete und verkaufte dies als eigenen Erfolg.

Und jetzt geht der Stadt wegen der Corona-Krise auch noch das Geld aus. Onay ist gezwungen, etliche grüne Herzensprojekte auf Eis zu legen, allen voran den Neubau des Fössebads. Ausgerechnet das Fössebad, für das die Grünen in ihrer Hochburg Linden-Limmer so lange gekämpft haben. Zwar konnte Onay wenigstens sein Velorouten-Konzept vorstellen und erste Fahrradstrecken zumindest ausschildern, aber der millionenteure Ausbau dürfte noch lange auf sich warten lassen. Bei all dem, so scheint es, hängt der OB immer noch der Vorstellung an, so richtig habe er seine Arbeit wegen der Corona-Sondersituation noch nicht beginnen können. Dabei ist er längst mittendrin. Die Krise ist eben Teil des Jobs, vermutlich noch eine ganze Weile.

Kleinere Brötchen backen und Antrieb nicht verlieren

Die Ökopartei sieht ihre Felle davonschwimmen. Es bringt jedoch wenig, den Druck auf einzelne Entscheider zu erhöhen. Das zeigt das Beispiel Freya Markowis. Die Fraktionschefin hat das Handtuch geworfen und sich aus der Ratspolitik verabschiedet, weil sie die überhöhten Erwartungen der Basis nicht erfüllen konnte. Die Grünen müssen sich jetzt neu sortieren, kleinere Brötchen backen und dürfen gleichzeitig ihren Antrieb nicht verlieren. Denn klar ist auch: Die Probleme mit dem Klimawandel, der Luftverschmutzung und dem Verkehrskollaps sind nicht verschwunden.

