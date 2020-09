Hannover

Es ist ja nicht alles schlecht. Die Corona-Krise richtet viel Leid und Schaden an, hat aber manchen Stadtteilen unverhofft zu Karussells und Zuckerwattebuden verholfen: Nach der Absage des großen hannoverschen Schützenfestes durften Schausteller ihre Fahrgeschäfte in den Stadtteilen aufbauen – und dort stehen sie noch immer beharrlich.

Jetzt kommt aus der SPD im Rat der Stadt ein neuer Vorschlag: Weil ein zentraler Weihnachtsmarkt in der City ein zu großes Infektionsrisiko berge, könnten doch stattdessen mehrere dezentrale Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen aufgebaut werden. Und damit sich die Organisatoren Mühe geben, könnte die Stadt einen Preis für den schönsten Stadtteil-Weihnachtsmarkt ausloben.

Ob der Vorschlag wirklich eine Chance in der Stadtpolitik hat, bleibt abzuwarten. Schließlich gibt es dabei viele Aspekte zu bedenken. So hört man beispielsweise aus der Lister Meile durchaus kritische Stimmen von Anwohnern, die der ewige Rummel vor dem Haus inzwischen nervt. Und selbst in der SPD favorisiert die Mehrheit bislang einen Weihnachtsmarkt an der Karmarschstraße.

Aber eine charmante Idee sind die dezentralen Weihnachtsmärkte durchaus. In den Stadtteilen wird man die Diskussion in den kommenden Wochen mit Interesse verfolgen. Schließlich wäre dann im Dezember der Heimweg vom Glühweinstand nicht so weit.

Von Rüdiger Meise