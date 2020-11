Hannover

Die Zahlen sind beängstigend: 230 Millionen Euro Schulden macht die Stadt Hannover in diesem Jahr, im kommenden Jahr sollen es noch einmal 200 Millionen Euro sein. Steht die Landeshauptstadt vor der Pleite? Nein, so weit ist Hannover noch nicht. Aber die Lage ist ernst, und daran lassen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) keinen Zweifel.

Die Konsequenz ist, dass sich die Stadt keine Ausgaben leisten kann, die nicht unbedingt erforderlich sind. Daran müssen sich die Ratsfraktionen halten und das übliche Wunschkonzert zum neuen Haushalt absagen. Daran muss sich auch der Oberbürgermeister halten. Und, zum Beispiel, Millioneninvestitionen in sein Prestigeprojekt breiter Radschnellwege zurückstellen. Kurz gesagt: Es ist schon für die Pflicht zu wenig Geld da. Da muss die Kür warten.

Der Kämmerer gibt den Kurs vor

Im Grunde hat der Kämmerer in seiner Haushaltsrede den richtigen Kurs vorgegeben. Nicht das Wünschenswerte, sondern das Machbare müsse Maßstab aller Entscheidungen sein. Heißt: Stinkende Schultoiletten müssen repariert, kaputte Fenster in den Klassenzimmern ausgetauscht und die Bildungseinrichtungen technisch so ausgestattet werden, dass der Schritt ins digitale Zeitalter endlich gelingt. Hätte sich die Stadtverwaltung in früheren Zeiten sorgfältiger um den Erhalt ihrer Gebäude gekümmert, müsste sie jetzt nicht viele Millionen Euro in die Hand nehmen. Nun aber ist es richtig, die Totalsanierung des bröckelnden Bauamts, die vermutlich einen hohen zweistelligen Millionenbetrag verschlingen würde, zurückzustellen.

Priorität hat neben der Reparatur von Schulen der Ausbau von Kindertagesstätten. Denn hier läuft die Stadt Gefahr, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht zu erfüllen.

Wie dringlich ist ein Schwimmbadbau?

Aber ist nicht auch der Bau eines Schwimmbads dringlich, das etlichen Wassersportlern als Trainingsstätte dient und Kindern Schwimmunterricht ermöglicht? Die Stadt hat den millionenschweren Neubau des Fössebads auf unbestimmte Zeit verschoben. So bitter der Aufschub für Betroffene sein mag, er ist unumgänglich. Das alte Fössebad hält noch ein paar Jahre durch. Die Bewohner von Linden-Limmer müssen auf ihren Badespaß nicht verzichten. Ein Problem bekommen alle Wettkampfsportler, die auf 50-Meter-Becken angewiesen sind. Hier wird über mehrere Jahre nur das Stadionbad zur Verfügung stehen – und das ist mit seinen gesprungenen Fenstern ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Auch hier gilt: Die Stadt hätte sich viel früher darum kümmern müssen.

Es reicht nicht aus, teure Großinvestitionen zu verschieben. Auch die seit Jahren an manchen Stellen personell aufgeblähte Stadtverwaltung wird den Gürtel enger schnallen müssen – und Oberbürgermeister und Kämmerer tasten sich längst heran. Beide wissen, dass das nur gelingen kann, wenn man sich von der Vorstellung verabschiedet, alle Aufgaben selbst erledigen zu müssen. Dann wäre es sogar denkbar, Personaldecke und Kosten herunterzufahren. Nur: Der mächtige Personalrat macht dabei bisher nicht mit.

In der Krise liegt auch eine Chance für die Stadt auf Neujustierung. Sie sollte nicht verstreichen.

Von Andreas Schinkel