Vinnhorst

Der Zustand der Vinnhorster Kita Fischteichweg lässt eigentlich keine Fragen offen. Die Stadtverwaltung hat die Mängel untersucht und akribisch aufgelistet. Es gibt kaum ein Gebäudeteil, das sich noch zu sanieren lohnte, so marode ist der Siebzigerjahrebau. Eltern und Kinder haben die Folgen in den vergangenen Jahren mehrmals zu spüren bekommen. Wegen Wasserschäden und nachfolgender Reparaturarbeiten fiel die Betreuung der Kinder aus oder war nur in einem Ausweichquartier im entfernten Sahlkamp möglich. Das droht jederzeit wieder einzutreten, solange die Stadt keine Lösung für das Grundproblem findet.

Beunruhigend hören sich andere Mängel an: Weil aus Platznot auch die Flure genutzt werden, gibt es dort Möbel und damit zu viele Brandlasten in den Fluchtwegen. Und das Dach hält, zumindest wenn man aktuelle Anforderungen zugrunde legt, größeren Schnee- und Regenlasten nicht stand. Nur gut, dass die in den vergangenen Jahren ausgeblieben sind.

Die Kita braucht dringend einen Neubau. Aber bis es so weit ist, braucht die Stadtverwaltung einen Plan. Was passiert, wenn Teile des Gebäudes nicht mehr nutzbar sind? Wo werden die Kinder dann betreut?

Von Bärbel Hilbig