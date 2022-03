Kommentar: Kita-Streik am Weltfrauentag - muss das sein?

Hannover

Die Forderungen nach einer besseren Bezahlung für Erzieherinnen und natürlich auch nach einer Vergütung für Auszubildende sind schon lange auf dem Tisch, und sie sind berechtigt. Wer dem steigenden Bedarf an Kita-Plätzen mit ausreichendem Personal begegnen will, der wird wohl auch gar nicht umhinkommen, diese endlich zu erfüllen – nach zwei anstrengenden Corona-Jahren allemal. Denn es sind die Beschäftigten in den Krippen und Kindergärten, die derzeit die Hauptlast der Omikron-Welle tragen, die besonders die Jüngsten angegriffen hat. Und dabei geht es nicht nur um die tatsächliche Erkrankung, sondern auch um die seelischen Folgen, die die Kinder mit sich herumtragen. Traurige Kinder werden von Erzieherinnen getröstet, wenn ihre Eltern bei der Arbeit sind.

Aber muss man wirklich am Weltfrauentag auf die Straße gehen? Ist das nicht ein bisschen zu sehr Symbolpolitik? Denn es sind leider meist immer noch die Mütter, die am heutigen Weltfrauentag darunter leiden werden, wenn die Kita wegen Streiks geschlossen ist. Und ihnen wollten doch die Streikenden bestimmt nicht schaden. Die Frauen sind es, die ihre Kinder meistens nachmittags abholen, während der Vater, der sie vielleicht morgens gebracht hat, noch bei der Arbeit ist. Warum machen wir es nicht mal umgekehrt – und das nicht nur am Weltfrauentag?

Von Saskia Döhner