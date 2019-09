Hannover

Fast einmütig haben Hannovers Ratsfraktionen in dieser Woche einen Appell auf den Weg gebracht. Die Wohnungswirtschaft soll künftig nicht mehr nur 1000 Wohnungen fertigstellen, wie es im Wohnbündnis 2016 vereinbart wurde, sondern künftig mindestens 1300 pro Jahr. Nur durch ein Mehr an Neubauten lasse sich der aktuelle Wohnraummangel beheben.

1526 Wohnungen wurden 2019 in Hannover fertiggestellt

Wer mag da widersprechen? Mehr geht immer. Und auch wenn die Bauwirtschaft leise warnt, die Ansprüche nicht zu hoch zu setzen: Im vergangenen Jahr hat sie 1526 Wohnungen in Hannover fertiggestellt. Die Forderung nach einer Marge von jährlich 1300 wird das hiesige Gewerbe also sicherlich nicht aus den Fugen heben. Die Frage ist nur: Trifft sie den Kern des Problems?

Wohnungen für Mittelschichtfamilien kaum noch erschwinglich

Für viele Mittelschichtfamilien sind die neu gebauten Wohnungen längst nicht mehr erschwinglich. Die Preise sind in den vergangenen Jahren förmlich explodiert – sowohl die Summen für den Kauf von Wohnungen, wie in der Folge auch die bei den Vermietungen. Zwar versucht das Rathaus, mit einem engagierten Wohnraumförderprogramm gegenzusteuern. Das aber hilft vor allem Familien mit geringem oder gar keinem Einkommen. Normalverdiener können sich die Wohnungen, die derzeit entstehen, nicht leisten.

Droht die soziale Spaltung?

Am Wohnungsmarkt droht eine soziale Spaltung. In dieser Woche ist die neue Studie „Die Ängste der Deutschen“ vorgestellt worden. Sie zeigt insgesamt eine wachsende Zuversicht, was Frieden und Wohlstand betrifft. Erstmals aber ist abgefragt worden, ob die Menschen Sorge haben, sich bald keine Wohnung mehr leisten zu können – und 45 Prozent sagten „Ja“. Fast die Hälfte der Menschen im Land hat demnach mehr Angst vor steigenden Immobilienpreisen als vor Terrorismus, EU-Schuldenkrise oder Naturkatastrophen.

Immer neue Auflagen verteuern das Bauen

Warum aber steigen die Preise? Natürlich bestimmen Angebot und Nachfrage einen Teil der Kosten, diese brutal-rationalen Kategorien des Marktes. Weil jahrelang zu wenig gebaut wurde und jetzt das Wohnen in den Städten wieder schick ist, steigt die Nachfrage spürbar. Das treibt Grundstückspreise ebenso wie die Preise bei Planern und Baufirmen. Das aber ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn dazu kommt auch, dass der Staat mit immer neuen Auflagen das Bauen verteuert – und da liegt der politische Teil des Problems.

Land setzt immer noch einen drauf

Allein durch die Neufassung der Niedersächsischen Bauordnung in diesem Jahr sind wieder etliche Vorschriften hinzugekommen, die die Wohnkosten nach oben treiben. Aufzüge müssen jetzt schon in kleinen Mehrfamilienhäusern vorbereitet sein, erhebliche Brandschutzauflagen sind hinzugekommen, Fenster müssen viel öfter sicherheitsverglast sein, nicht einmal bei der Pflicht zum Schaffen von Parkplätzen gab es effektive Erleichterung. Und Tiefgaragen sind echte Kostentreiber in urbanen Gebieten.

Preiswerter bauen

Ja, es muss mehr gebaut werden. Aber es muss vor allem wieder preiswerter gebaut werden. Denn auch wenn künftig 1300 Wohnungen pro Jahr oder mehr fertiggestellt werden sollten in Hannover: Sie nützen niemandem, wenn sie nicht bezahlbar sind.

Von Conrad von Meding