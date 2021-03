Kommentar: Schleichwegfahrer in der Loccumer Straße ausbremsen

Hannover

Die Loccumer Straße ist kein Einzelfall. Immer wieder kommen Autofahrer in den Verkehrsspitzenzeiten auf die Idee, Hauptverkehrsstraßen zu verlassen und sich einen vermeintlich schnelleren Weg zu suchen. Der Schleichweg führt dann fast immer durch Wohnstraßen, und die Ausweichler belästigen die dort lebenden Bürger mit Lärm, Gefahr und Gestank. Das haben sich die Verkehrsplaner so nicht vorgestellt. Und oft ist der Schleichweg auch nur gefühlt schneller.

Wo Wohnstraßen zu Schleichwegen von Pendlern werden, sollten Politik und Verwaltung zugunsten der Anwohner einschreiten. Mit entsprechenden Schildern und falls nötig auch mit baulichen Maßnahmen sollten die Schleichwegfahrer ausgebremst werden. Allerdings ist das nicht so einfach wie es klingt. Denn dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Bei einem ähnlichen Fall in Isernhagen-Süd gestand der Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen im zuständigen Bezirksrat aufgebrachten Anwohnern kürzlich: „Wir würden Ihnen alle gerne helfen. Aber wir sind so ein bisschen mit unserem Latein am Ende.“ Und der Bezirksbürgermeister forderte Anwohner auf, sie könnten sie sich gern bei den Politikern melden, falls sie noch weitere Ideen hätten.

Dennoch: Den Schleichverkehr einfach durchzuwinken ist der falsche Weg.

Von Mathias Klein