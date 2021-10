Hannover

Ein bisschen seltsam mutet es schon an: Das große und mächtige China hat offenbar Angst vor einer Buchlesung in Hannover. Man sollte doch vermuten, dass ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern etwas mehr Gelassenheit zeigen sollte gegenüber einer Veranstaltung am anderen Ende der Welt, an der online mutmaßlich vielleicht einige hundert Interessierte teilgenommen hätten. Doch dass die kommunistische Partei Chinas selbst hier die Mühe einer Intervention nicht scheut, ist ein Signal. Kein gutes.

Denn es ist ein weiteres Symptom dafür, wie das Reich der Mitte sich wandelt. Außenpolitisch aggressiver, innenpolitisch restriktiver – und alles zulaufend auf eine geradezu kultische Verehrung des Partei- und Regierungschefs Xi Jinping. Dass nun, wie es eine Mitarbeiterin des Konfuzius-Instituts hier in Deutschland sagt, in China gar nicht mehr über Xi berichtet werden dürfe, weil er „unbesprechbar“ sei, lässt den Machthaber in quasireligiöse Sphären entrücken.

Wie geht man mit Despoten um?

Doch wie soll man mit solch despotischen Haltungen umgehen? Gewiss, Deutschland muss den Dialog mit China aufrechterhalten, schon der engen wirtschaftlichen Verbindungen wegen. Aber nicht um den Preis der (Rede-)Freiheit. Die Konfuzius-Institute in Deutschland sind Kooperationen zwischen deutschen und chinesischen Hochschulen, die einen offenen Austausch ermöglichen sollen. Wenn das nicht mehr geht, dann müssen die deutschen Hochschulen sich zurückziehen – das sind sie ihrem eigenen Anspruch schuldig. Dass die hannoversche Uni es nicht fertigbringt, hier zügig und angemessen zu reagieren, zeigt, dass der Ernst der Lage dort offenbar noch nicht verstanden ist.

Von Heiko Randermann