Nord

Im Corona-Lockdown zeigt sich noch einmal mit besonderer Klarheit, wie wichtig die Arbeit ist, die in Treffpunkten für Senioren geleistet wird. Mit Kaffeenachmittagen, Bastelrunden oder Sportgruppen bieten die Einrichtungen gewöhnlich älteren Bürgern die Gelegenheit zu Gemeinsamkeit und Austausch. Mitarbeiter und Ehrenamtliche kochen und backen Kuchen, leiten Gruppen und unterstützen bei Problemen. Die AWO-Begegnungsstätte in der Nordstadt steht mit ihrem Angebot beispielhaft für all diese Aktivitäten. Sie helfen besonders allein lebenden Senioren, denn die Termine gliedern die Woche und geben dem Leben Struktur.

Die meisten Aktivitäten müssen jetzt im Lockdown ausfallen – schon allein, weil viele betagte Menschen noch auf ihre Impfungen warten. Gerade die Älteren haben ein besonders hohes Risiko, dass die Krankheit bei ihnen einen schweren Verlauf nimmt. Wenn die Gelegenheiten zur Geselligkeit fehlen, wächst jedoch die Gefahr der Vereinsamung. Die Mitarbeiterinnen der interkulturellen AWO-Begegnungsstätte für Senioren versuchen deshalb, weiter so viel wie möglich für ihre Besucher zu tun. Sie helfen bei wichtigen Anträgen und Problemen mit Behörden. Die ehrenamtlichen Köchinnen stellen sich jetzt mit Abstand an den Küchenherd. All das verdient Dank. Die Senioren haben so zumindest kurz Gelegenheit, beim Abholen des Essens ein paar Worte mit vertrauten Menschen zu wechseln.

Von Bärbel Hilbig