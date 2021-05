Hannover

Einer Analyse der Deutschen Bank zufolge werden die Immobilienpreise in Deutschland bald nicht mehr steigen. Spätestens 2024 soll sich die Teuerung auf breiter Front beendet sein. Zu den wenigen Städten aber, in denen das nicht gelten soll, gehört Hannover. Hier ist das Angebot zu knapp – weil zu wenig gebaut wird.

Hannover: Preisanstieg bei Immobilien bleibt

Dabei haben Politik, Verwaltung und Wohnungswirtschaft sich mit ihrer lokalen Wohnbauoffensive redlich Mühe gegeben. Jährlich 1000 neue Wohnungen waren das 2016 festgelegte Ziel, und die im vergangenen September beschlossene Verlängerung sieht für die kommenden Jahre sogar jeweils 1300 neue Wohnungen vor. Nur: Die Bevölkerungszahl ist in den vergangen zehn Jahren um mehr als 30.000 gewachsen. Es reicht nicht.

Dazu kommt: Die neuen Wohnungen sind meist so teuer, dass Durchschnittsfamilien sie sich kaum noch leisten können. Zwar entsteht inzwischen rund ein Drittel der Wohnungen in Neubaugebieten mit Förderung. Die geringen Mieten aber zwingen die Bauherren, umgekehrt die Preise für die am freien Markt verfügbaren Wohnungen noch weiter zu erhöhen. Es ist ein Teufelskreis.

Politik nicht unschuldig

Die Politik ist nicht unschuldig daran. Ständig steigt die Zahl der Auflagen bei Neubauten. Ob für Energieeffizienz oder Brandschutz, für Barrierefreiheit oder Gestaltungsfragen: Jedes der Ziele ist für sich genommen sinnvoll – aber in der Summe führen sie dazu, dass städtisches Wohnen für Familien ohne Erbschaft oder Managergehalt kaum noch erschwinglich ist.

Da ist es wohltuend, dass die Ratspolitiker in diesem Jahr wenigstens die Zahl der vorgeschriebenen Autostellplätze im Neubau gedrosselt haben. Wer direkt neben einer Stadtbahnstation baut oder einen Vertrag mit einem Carsharing-Unternehmen abschließt, kann künftig auf den Bau einer Tiefgarage verzichten – allein das reduziert den Kostenblock im Neubau erheblich. Wobei sich zeigen muss, ob die Menschen dann wirklich auf ihr Auto verzichten. Tun sie es nicht, kommt es wieder zum Blechgedränge am Straßenrand.

Vorschrift um Vorschrift

Genau so aber muss jetzt Vorschrift um Vorschrift durchforstet werden, um Einsparpotenziale zu heben. Und die Städte müssen sich aufraffen, die neuen Rechte des Baulandmobilisierungsgesetzes zu nutzen.

Das erlaubt den Kommunen zum Beispiel, offensiver als bisher ihr Vorkaufsrecht auszuüben, wenn Mietshäuser verkauft werden. Denn in diesem Segment sind sogenannte Aufteiler die Profiteure des Preisanstiegs: Sie kaufen die Häuser, teilen sie in Eigentumswohnungen auf, ekeln meist die angestammten Mieter raus und machen hohe Gewinne mit dem Weiterverkauf einzelner Wohnungen.

Kreative Ansätze

Hannovers gemeinnützige Genossenschaften etwa haben in dieser Woche der Stadt angeboten, solche Häuser in Erbpacht zu übernehmen, um sie preiswert Mietern zur Verfügung zu stellen. Das allein wird den Preisanstieg nicht dämpfen – aber es sind kreative Ansätze, um Lichtblicke auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen.

Davon brauchen wir viele. Denn die Prognose der Region sieht vor, dass in der Stadt Hannover die Bevölkerungszahl bis 2030 noch einmal um 2,8 Prozent steigt. Das ist ein Plus von 15.400 Menschen. Der Handlungsdruck bleibt also hoch.

Von Conrad von Meding