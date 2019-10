Kommentar: So wird es nichts mit der Verkehrswende in Hannover

Hannover will die Verkehrswende, so viel ist klar: Weniger Autos, mehr Rad, Bus und Bahn. Leider aber hat die Wirklichkeit mit dem Wunsch derzeit nicht viel zu tun: Die Zahl der zugelassenen Autos in der Region Hannover hat sich innerhalb von zehn Jahren um 14,5 Prozent erhöht. Woran liegt das?

Im Umland Hannovers sind viele Bewohner noch immer auf das Auto angewiesen, um zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen. Zwar bringen S-Bahnen etliche Pendler schnell und sicher in die City Hannovers, doch zu Stoßzeiten sind die Züge oft überfüllt – der Takt der Bahnen folgt vielfach nicht dem Takt der Arbeitszeiten. Daher wählen die Menschen die bequeme Lösung und steigen ins Auto. Es käme also darauf an, den S-Bahnverkehr auszubauen – ein teures Unterfangen.

Planern wie Stadtpolitik fehlt der Mut

Auch im Stadtgebiet Hannovers steigt die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge, inzwischen sind es rund 251 .000. Hier könnte eine kluge Verkehrspolitik gegensteuern, doch Planern wie Stadtpolitik fehlt der Mut, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Das zeigt sich nirgendwo deutlicher als zwischen Steintor und Ernst-August-Platz. Hier treffen Busse, Stadtbahnen, Autos, Radler und Fußgänger auf engem Raum aufeinander und behindern sich gegenseitig. Das stellt niemanden zufrieden und zeigt, was herauskommen kann, wenn sich Rats- und Regionspolitik nach jahrelangem Streit auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Ebenso halbherzig ist die Lange Laube zur Fahrradstraße erklärt worden. Es reicht nicht aus, ein paar Schilder aufzustellen und blaue Piktogramme auf die Straße zu pinseln. Wer es allen recht machen will, hilft oft niemandem.

Die Pläne der Stadtverwaltung für die Schmiedestraße schlagen zwar eine andere Richtung ein, bleiben aber auf halbem Weg stecken. Die um die Hälfte verengte Fahrbahn sollen sich Radler und Autofahrer teilen. Ein Tempolimit von 20 Kilometern pro Stunde soll verhindern, dass es zu riskanten Überholmanövern kommt. Der Ansatz ist richtig, greift aber zu kurz. Warum sperrt man die Straße nicht gleich ganz für den Autoverkehr?

Mehr Platz für Radler, Fußgänger und den ÖPNV

Es hilft nichts: Wer eine echte Verkehrswende will, muss mehr Platz für Radfahrer, Fußgänger, Busse und Stadtbahnen schaffen, als bisher – im Zweifelsfall zulasten des Autoverkehrs.

Dennoch sollte die City mit dem Auto erreichbar bleiben. Das bedeutet, Park-and-Ride-Plätze auszubauen, Parkhäuser am Rand der Innenstadt zu errichten und im Gegenzug Parkgaragen im Zentrum zu schließen. Konflikte werden nicht ausbleiben. Aber wenn sich die Verkehrspolitik in Hannover substanziell ändern soll, muss sich das Rathaus von der Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners verabschieden.

Von Andreas Schinkel