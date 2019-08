Kommentar: Sparkassen haben zwei Möglichkeiten

Hannover

Ein Bankraub geht nicht immer leicht von der Hand. Um an die Schließfächer im unterirdischen Tresorraum einer Berliner Volksbank zu gelangen, mussten die Täter zunächst einen 45 Meter langen Tunnel graben und rund 120 Tonnen Sand wegschaffen. Erst dann konnten sie mehr als 300 Wert-Kassetten aufbrechen und mit einer Beute von mutmaßlich mehr als 10 Millionen Euro verschwinden. Sechs Jahre ist das inzwischen her – die Polizei tappt noch immer im Dunklen.

Im Vergleich dazu hatten es die Kriminellen in den Filialen der Sparkasse Hannover und Harburg-Buxtehude nicht allzu schwer: Sie konnten erst in aller Ruhe die Daten der Kunden ausspähen und dann ungestört deren Schließfächer öffnen. Kontrollen durch einen Sicherheitsdienst mussten sie ebenso wenig fürchten wie neugierige Blicke aus dem Leitstand, der augenscheinlich nur bei genau definierten „Störungen“ auf die Kameras vor Ort zugreifen darf. Bei dieser Art von Schutz haben es die Sparkassen belassen, obwohl die Defizite des Systems seit den Schließfach-Aufbrüchen in Halle vor zwei Jahren kein Geheimnis mehr sind.

Einschränken oder investieren

Für die Kunden ist das misslich: Sie wähnten ihre Wertsachen im Tresor einer Bank bisher sicherer als in den eigenen vier Wänden – auch wegen der gestiegenen Zahl der Wohnungseinbrüche ist die Nachfrage bei Schließfächern in den vergangenen Jahren nach oben gegangen. Um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, haben die Finanzinstitute zwei Möglichkeiten: Entweder schränken sie den Zugang zu den Schließfächern ein – oder sie müssen in eine verbesserte Sicherheitstechnik investieren.

