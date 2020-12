Hannover

Meteorologie und Architektur – soweit man bisher weiß, sind ausgerechnet diese beiden Fächer überproportional stark von der Kürzung betroffen, die die Uni-Leitung wegen des Einsparziels aus dem Finanzministerium weitergeben will. Das Institut für Meteorologie soll komplett geschlossen werden, obwohl gerade jetzt die Forschung zu Klimawandel, seinen Ursachen und Folgen wichtig wäre. Und die hannoversche Architekturausbildung zählt bundesweit zu den erfolgreichsten im anerkannten CHE-Ranking – obwohl sie die kleinste der neun wichtigsten Architekturfakultäten in Deutschland ist.

Niedersachsens Hochschulen drohen ins Mittelmaß abzusinken

Das Land riskiert mit seinem Sparplan, dass Niedersachsens Hochschulen weiter im Mittelmaß versinken. Dabei zeigt sich gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, wie wichtig gute Forschung und Lehre für eine Industrienation sind. Während vor allem Bayern und Baden-Württemberg gezielt in die Exzellenz ihrer Bildungseinrichtungen investieren, beschließt Niedersachsen umfassende Minderausgaben für die Hochschulen in Millionenhöhe. Das ist kurzsichtig – und wird sich rächen. Wenn die Landespolitiker das nächste Mal von Fachkräftemangel reden, darf man sie daran erinnern.

Von Conrad von Meding