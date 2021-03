Hannover

Die Verleihung des Leibniz-Rings durch den Presseclub war über Jahre ein gesellschaftliches Highlight in Hannover. Jetzt droht der ganze Glamour den Bach runterzugehen. Oberbürgermeister Belit Onay hat mit dem Presseclub und vor allem mit dessen Vorsitzenden Jürgen Köster gebrochen. Dafür gibt es offenbar viele Gründe.

Einer der Konfliktpunkte tat sich im vergangenen Jahr auf. Es ging um die Frage, ob der 99-jährige Journalist Rolf Zick den Leibniz-Ring erhalten soll – obwohl bekannt geworden war, dass er als junger Mann der NSDAP angehört hatte. Hier lieferte Onay ein kleines diplomatisches Meisterstück: Er sperrte sich nicht gegen die Preisvergabe, machte aber im vertraulichen Gespräch mit Zick klar, dass es für ihn – anders als sonst für Preisträger üblich – keinen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geben könne.

Darüber, dass Zick diese Ehre verwehrt bleiben würde, wahrte Onay Stillschweigen, um das Ansehen des alten Herrn nicht zu beschädigen. Ein faires Vorgehen. Dass Club-Chef Jürgen Köster die Sache dennoch empört publik machte, nahm Onay ihm verständlicherweise übel.

Geehrt mit dem Leibniz-Ring: Rolf Zick durfte sich nicht ins Goldene Buch eintragen. Quelle: Rainer Dröse

Eine harmloses Sprachbild?

Entscheidend für den Bruch jedoch war eine wohl humorvoll gemeinte Mail Kösters an seine Mitglieder, in der er schrieb, dass die „Schonzeit“ für Onay vorbei sei – was dieser als Aufruf zu Angriffen auf seine Person las. An dieser Stelle zeigt der Fall, wie rasant sich unsere Gesellschaft derzeit fragmentiert und wie dabei auch ein Stück gemeinsamer Sprache verloren gehen kann.

Vor nicht allzu langer Zeit zählte die Metapher, dass die „Schonzeit“ für einen Politiker vorbei sei, noch zum gängigen politischen Vokabular; allen war klar, dass es sich dabei um ein harmloses sprachliches Bild handelte. Das hat sich geändert. Heute erhalten Kommunalpolitiker Morddrohungen, einige werden Opfer von physischer Gewalt. Erst in dieser Woche ist ein junger Mann vom Amtsgericht Hannover zu einer Jugendstrafe verurteilt worden, der Onay mit einem Sprengstoffanschlag gedroht hatte.

Er steht in der Kritik: Presseclubchef Jürgen Köster. Quelle: Franson

Die „Schonzeit“-Metapher kann – je nach Kontext – auch heute noch als unschuldiges Sprachbild verstanden werden. Allerdings muss es dazu ein grundsätzliches Vertrauen zwischen den Dialogpartnern geben. Und das gab es in diesem Fall offenkundig nicht.

Onay erhält Drohungen

Onay überzieht seinerseits, wenn er Kösters missverständliche Metapher in eine Reihe mit politischen Morden und dem Sturm aufs US-Kapitol stellt. Die Honoratioren des Presseclubs sind kein Mob, der sich zu Gewalt anstacheln ließe. Onay hätte bedenken dürfen, dass ein älterer Konservativer einen anderen Sprachstil pflegt als ein junger Grüner. Auf der anderen Seite hätte auch der 72-jährige Köster ahnen können, dass seine Worte bei Onay anders ankommen würden als (hoffentlich) gemeint. Weil Onay im Leben völlig andere Erfahrungen gemacht hat als er selbst.

Sieht sich mit Gewaltdrohungen konfrontiert: Oberbürgermeister Belit Onay Quelle: Schaarschmidt

Hannovers Oberbürgermeister hat berichtet, wie oft seine Familie Anfang der Neunzigerjahre, nach Mordanschlägen von Neonazis auf türkischstämmige Menschen, darüber nachdachte, Deutschland womöglich verlassen zu müssen. Als Verwaltungschef mit türkischen Wurzeln erhält er Drohmails, die mit „Heil Hitler!“ unterzeichnet sind, und muss sich bald täglich gegen andere üble Angriffe wehren. Will man ihm ernsthaft vorwerfen, dass er sensibel reagiert, wenn sprachlich Jagd auf ihn gemacht werden soll?

Etwa 38 Prozent der Menschen in Hannover haben wie ihr Oberbürgermeister einen Migrationshintergrund. Ihre Zahl wächst. Viele von ihnen können von Anfeindung und Ausgrenzung berichten und von der Erfahrung, nicht dazuzugehören. Wenn die Mehrheitsdeutschen bürgerliche und im besten Sinne konservative Werte wie Gemeinsinn und Zusammenhalt stärken wollen, müssen sie da nicht jede Wendung mitgehen – dürfen das aber auch nicht einfach ausblenden.

Eine Frage des Respekts

Beleidigt zu sein ist kein Ausweis von moralischer Überlegenheit. Genauso wie das bloße Bestehen darauf, dass man dieses oder jenes ja wohl noch sagen dürfe, kein Ausweis von Souveränität ist. Wenn wir unfallfrei miteinander kommunizieren wollen, müssen wir uns immer wieder fragen, wie Aussagen wirklich gemeint sind – und wie sie beim Gegenüber womöglich ankommen. Der Zwist um den Presseclub und seinen Chef ist letztlich ein Lehrstück darüber, dass alle nur gewinnen können, wenn wir in einer sich wandelnden Gesellschaft möglichst respektvoll miteinander umgehen.

Zwischen Onay und Köster ist der Weg zu einer möglichen Versöhnung weit, die persönliche Kränkung sitzt tief. Wenn Kösters Club, dessen Name ein wenig in die Irre führt, etwas von seinen Ruf und vor allem vom früheren Glanz seiner Leibniz-Ring-Verleihungen retten will, muss er wichtige Weichen ganz neu stellen. Nicht nur, aber vielleicht auch sprachlich.

Von Simon Benne