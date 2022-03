Seit Jahren wird über die Sanierung und Neugestaltung der Geibelstraße in der Südstadt geredet. In der Politik und mit Bürgern. Jetzt hat die Stadt ihre Pläne vorgelegt. Und eins steht fest: Es gibt weiterhin großen Gesprächsbedarf. Das Thema ist offenbar nicht ausdiskutiert, der Kompromiss der Stadt stellt zumindest in der Politik längst nicht alle zufrieden. Wie viele Parkplätze können jetzt wegfallen? Sind 100 zu viel oder zu wenig? Wie viele Parkplätze sind noch in zehn Jahren nötig? Wo laden die Südstädter ihre E-Autos auf, von denen es in fünf Jahren sicherlich deutlich mehr geben wird? Gibt es künftig ausreichend Aufenthaltsraum an der Straße? Oder braucht man den vielleicht gar nicht, weil es nahe der Geibelstraße den Stephansplatz und den Maschsee mit vielen gemütlichen Ecken gibt? Und weil die Wenigsten von einer Bank aus auf den Straßenverkehr schauen wollen? Welche Bedeutung wird die Geibelstraße für den Autoverkehr in zehn Jahren haben?

Fragen müssten geklärt werden

All diese Fragen müssen geklärt werden. Und es sieht so aus, als bräuchte das ein bisschen Zeit. Schließlich kann in einer Zeit, in der so viel von Nachhaltigkeit geredet wird, niemand eine Lösung wollen, bei der in ein paar Jahren schon wieder Bauarbeiter und Bagger in der Geibelstraße anrücken müssen.

Von Mathias Klein