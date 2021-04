Hannover

Es hört sich nach Konfliktpotenzial an: In Hannovers Nordstadt fehlen sichere Stellplätze für Fahrräder, hat die Stadtverwaltung festgestellt. SPD und Grüne hatten die Bestandsaufnahme angeregt, auch auf Drängen von Bürgerinnen und Bürgern. Die Stadt will schließlich die Verkehrswende vorantreiben, den Anteil an Radfahrern am Mobilitätsmix steigern. Mit dem Autoverkehr soll sich der Schadstoffausstoß vermindern zugunsten von Klima und zugleich Gesundheit. Dazu gehört es aber auch, dass Radfahrer mehr Platz beanspruchen – für Radwege und Abstellflächen. Platz, der in engen innerstädtischen Straßen begrenzt ist.

Lesen Sie auch: In der Nordstadt fehlt Platz für Fahrräder

Pflaster statt Pfingstrosen?

Dass die Stadtverwaltung als eine Möglichkeit nun den Wegfall von Parkplätzen nennt, dürfte auf Widerstand bei Autofahrern treffen. Erstaunlicher ist allerdings ein zweiter Vorschlag: Die Verwaltung zieht es auch in Betracht, private Vorgärten in Stellflächen für Räder umzuwandeln. Pflaster statt Pfingstrosen? Beton statt Büsche und Bäume? Das klingt mit Blick auf den Klimaschutz absurd. Und passt auch nicht zur Haltung von Belit Onay, der vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister Schottergärten den Kampf angesagt hatte. Er wolle ein „blühendes Hannover“, ließ er damals als Kandidat verlauten. Vielleicht sollte er seine Verwaltung jetzt daran erinnern. Denn ob Schotter oder Stellplatz-Pflaster: Da wächst kein Kraut mehr.

Von Bärbel Hilbig