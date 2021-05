Hannover

Jetzt muss alles ganz fix gehen: Hannovers neuer Personaldezernent Prof. Lars Baumann (Grüne) spricht davon, die Stadtverwaltung im Schnelldurchgang zu digitalisieren. Das ist bitter nötig, doch diese Einsicht kommt leider viel zu spät. Viel zu lange stehen die Bürger schon in der Warteschlange. Es rächt sich jetzt, dass Hannover die Digitalisierung jahrelang verschlafen hat.

Wie will die Stadt den Sprung ins digitale Zeitalter schaffen?

Bisher können nur wenige Behördenangelegenheiten am heimischen Rechner erledigt werden. Aber bereits 2017 ist ein Bundesgesetz inkraft getreten, das die Verwaltungen verpflichtet, bis Ende 2022 ein umfangreiches Online-Angebot vorzuhalten. Passiert ist in Hannover bisher so gut wie nichts – auch in den anderthalb Jahren unter Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nicht. Versprochen hatte der eine digitale Aufholjagd und endlich einen vernünftigen Bürgerservice. Geliefert hat er in den Augen vieler Wähler bisher vor allem grüne Klientelpolitik auf allerlei anderen Feldern. Das ist zu wenig.

Probleme schon vor der Corona-Pandemie

Stadtführung und SPD entschuldigen die Engpässe in den Ämtern gern mit den Widrigkeiten der Corona-Krise. Das ist nur zum Teil richtig. Viele Probleme, etwa in der Elterngeld- und in der Kfz-Zulassungsstelle, gab es schon vorher. Die Stadt hat es versäumt, diese Probleme konsequent anzupacken und auch Tabuthemen wie die mangelnde Motivation von Mitarbeitern anzugehen.

Am Ende sind alle verärgert: Kunden über schlechten Service, Stadtmitarbeiter über hohe Arbeitsbelastung. So kann es nicht weitergehen.

Von Andreas Schinkel