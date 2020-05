Hannover

Was macht eigentlich Belit Onay? Bei seiner Wahl zum hannoverschen Oberbürgermeister im November war der Grüne eine bundesweite Sensation, seine kurze Rede beim Neujahrsempfang der Stadt wurde von den Anwesenden bejubelt und seine politischen Vorschläge etwa für eine autofreie Schmiedestraße sorgten für eine breite Diskussion. Das war zum Ende seiner 100-Tage-Frist, in der letzten Februarwoche. Dann kam die Corona-Krise. Und seither ist der Oberbürgermeister unsichtbar.

Präziser muss man sagen: Fast unsichtbar. Er zeigte sich bei einem öffentlichen Anlass, und der bekam eine eher unglücklich Note: Als am 21. März die Restaurants in Hannover schließen mussten, traf sich Onay mit Polizeipräsident Volker Kluwe, Regionspräsident Hauke Jagau und anderen auf dem Kröpcke, um die Notwendigkeit der dazugehörigen Kontrollen öffentlichkeitswirksam zu unterstreichen. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Onay sich mit dem Coronavirus infiziert hatte – so dass Teile der politischen Führungsriege Hannovers in Quarantäne gehen mussten. Zwei Wochen später konnte sich Onay glücklicherweise wieder gesund melden. Und seither: Nichts mehr.

Kommt es jetzt auf den OB überhaupt an?

Nun könnte man argumentieren, dass es auf einen Oberbürgermeister in dieser Situation nicht so sehr ankommt. Dass die Region das Gesundheitsamt stellt und damit ihren Präsidenten Hauke Jagau als obersten Krisenmanager. Dass Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin die Marschrichtung in der Pandemiebekämpfung vorgeben. Und dass das letzte, was wir jetzt brauchen, ein weiterer Politiker ist, der keine Gelegenheit auslässt, sich mit ernstem Blick über der Alltagsmaske fotografieren zu lassen.

Es fehlt etwas, wenn der OB fehlt

Das alles ist richtig und trotzdem: Es fehlt etwas, wenn der Oberbürgermeister fehlt. Denn die Kommunen sind nun nicht unwichtig in der Bewältigung dieser Krise. Keiner kennt die Notlage der Kitas, der Eltern, der Unternehmen, der Pflegeeinrichtungen und nicht zuletzt der einzelnen Bürger so genau wie sie. Die Kommunen sind Ansprechpartner und Sprachrohr für alle, die keine eigenen Kontakte in den Landes- und Bundesregierungen haben. Die Kommunen sind Kümmerer vor Ort. Und da hilft es sehr, wenn man merkt, dass sie sich kümmern.

Warum erfährt man nicht in einem wöchentlichen Blog oder einer Videobotschaft, welche Pläne der Oberbürgermeister hat, um die Stadt durch und irgendwann wieder aus der Krise zu führen? Bespricht er sich mit Einzelhändlern um zu erfahren, wie er ihnen helfen kann? Steht er im Kontakt mit Pflegeheimbetreibern, um Ideen zu entwickeln, was man für die isolierten Bewohner tun kann? Oder warum sagt er nicht einfach im Namen der ganzen Stadt und für alle hörbar Danke an die medizinischen Hilfskräfte?

Es braucht Politiker, die Orientierung bieten

Wir brauchen als Politiker keine Selbstdarsteller, die die Krise als Bühne missbrauchen. Oder öffentliche Auftritte als Ersatz für Entscheidungsarbeit – auch das kennt Hannover aus jüngster Vergangenheit nur zu gut. Aber gerade in einer Krise, in der wir nicht wissen, wie unser Leben in zwei Wochen oder zwei Monaten aussieht, brauchen wir Politiker, die auch Transparenz und Orientierung bieten, die uns sagen, was sie wissen und was sie nicht wissen – und die auch Anteilnahme äußern können.

Belit Onay hat sich in seiner Arbeit von Anfang an stark auf das Wirken in der Verwaltung konzentriert. Das bleibt wichtig, aufzuräumen ist genug. Aber für einen Oberbürgermeister ist das allein dann doch zu wenig.

Von Heiko Randermann