Hannover

Eltern im Homeoffice, Lehrer im Videochat und Kinder, deren Leben sich in diesen Wochen zwischen Schreibtisch, Küche, elektronischen Endgeräten und – mit Glück – dem Garten abspielt. Wie ist es gelaufen in den zwei Wochen der Zwangsschulschließungen? Das Fazit fällt durchwachsen aus.

Da sind Lehrer, die auf vorbildliche Weise mit ihren Schülern in Kontakt bleiben und die merken, dass Schreibtischarbeit auch Vorteile hat, zum Beispiel, dass man viel mehr Zeit hat, die Arbeiten der Schüler wirklich zu lesen, weil man nicht zwischendurch zur Pausenaufsicht muss oder zu einem Schüler, der Nasenbluten hat.

Einerseits: Endlich mal ausgeschlafen in den Tag

Da sind die Schüler, die mit Spaß die freiwilligen Online-Aufgaben lösen, weil sie ihren Tag ausgeschlafen um 10 Uhr beginnen können und nicht schlecht gelaunt schon um 7.30 Uhr oder noch früher in den Schulbus steigen müssen. Da sind Eltern, die sich freuen, dass sie endlich den ganzen Tag mit ihrer Familie verbringen, Bücher lesen und Brettspiele spielen können.

Andererseits: Überforderte Kinder und Eltern

Dann gibt es aber auch die Negativbeispiele: Pädagogen, die das mit dem Computer noch immer für Hexenwerk halten und sich eher eine schöne Zeit machen. Oder jene, die ihre Schüler durch die digitalen Aufgaben überfordern, die Sechstklässlern an zehn Tagen 90 Arbeitsblätter schicken, Jugendliche, die allein zu Hause Netflix „leer“-gucken, weil sie weder ein Tablet noch einen PC zur Verfügung haben. Oder weil ein Elternteil fehlt, das sie ans Arbeiten erinnert. Und Eltern, die beim Jonglieren zwischen Ersatzlehrertum und eigener Arbeit die Nerven verlieren.

Verschiebung der Abschlussprüfungen richtig

Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat auf Kritik und Beschwerden schnell reagiert, ist auch auf die berechtigten Ängste der Schüler eingegangen. Die Prüfungen zu verschieben ist richtig. Wer kann schon sagen, ob die Abiturienten, die Neunt- und Zehntklässler ihre Prüfungen am Ende wirklich ablegen können. Ob es nur mündliche Prüfungen geben wird und keine schriftlichen oder ob sich die Noten aus den bisher erbrachten Leistungen errechnen werden.

Die Vorgabe, dass für alle Schüler in jedem Fach bis zum 15. April eine Vornote feststehen soll, die dann vielleicht auch die Endnote auf dem Zeugnis wird, dürfte all den Schülern, deren Versetzung gefährdet ist, nicht gefallen. Denn ihnen fehlt wertvolle Zeit, um nun bessere Leistungen zu zeigen. Aber was zählt schon eine schlechte Note in Zeiten, in denen man um seine Gesundheit bangt?

Tempo beim Digitalausbau

Gerade im Schulbereich weist die Coronakrise aber auch weit über den Tag hinaus. Dass Minister Tonne beim digitalen Lernen nun plötzlich aufs Tempo drücken muss, zeigt auch, was bisher alles verschlafen worden ist. Nun rächt sich, dass der Digitalausbau jahrelang aufgeschoben wurde und dass der didaktische Überbau fürs neue Lernen noch völlig fehlt. Und das liegt nun ausnahmsweise einmal nicht am Geld, sondern an der Bequemlichkeit eines Systems, die auch dieser Minister nicht hat überwinden können.

Hinzu kommt: Beim digitalen Lernen muss es auch um soziale Ausgewogenheit gehen. Wenn der Minister darauf verweist, dass man die (derzeit noch sehr wolkige) Schul-Cloud des Landes mit „jedem einfachen Handy“ nutzen kann, verkennt er zweierlei: Handys allein werden da nicht reichen – und nicht jeder kann sich andere Geräte leisten. Wer Eltern hat, die helfen, ist besser dran als Schüler ohne Unterstützung. Lehrer und Mitschüler können diesen Nachteil auf die Ferne kaum ausgleichen. Noch sieht das alles sehr nach einer Baustelle aus. Hat da jemand Zeit für Ferien?

CORONABOX

Von Saskia Döhner