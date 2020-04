Kommentar: Wo bleibt die Pädagogik?

Hannover

Im Grunde gleichen die neuesten Pläne der Stadtverwaltung einem Offenbarungseid. Es ist überdeutlich: Von guter Pädagogik und dem Bemühen, jeden einzelnen Schüler mitzunehmen – auch zwischen einzelnen Schulformen – ist man mittlerweile meilenweit entfernt. Stattdessen herrscht Absurdistan: Schulformwechsler, oft sowieso schon Kinder mit schwierigen Bildungskarrieren, werden mit mittlerweile abstrus anmutenden Konsequenzen immer weiter in übervolle IGSen gestopft, während in Gymnasien jede Menge Schulplätze unbesetzt bleiben. Aber wie lange glaubt die Stadtverwaltung eigentlich, dass Schüler, Eltern und Lehrer es tolerieren, dass es in Hannover offenbar eine „Rühr-mich-nicht-an“-Schulform Gymnasium und eine riesige Resterampe der IGSen und der Oberschulen gibt? Dass man Eltern und Schüler auf den Bau einer weiteren IGS vertröstet, für die es noch nicht einmal einen Standort gibt? Es hilft nichts: Die Gymnasien gehören stärker in die Pflicht.

Das Problem ist hausgemacht

Das grundsätzliche Problem aber ist aufseiten der Stadt kaum zu lösen: Viele Eltern wollen von der Idee, dass ihr Kind das Abitur machen muss, partout nicht lassen – auch, wenn es sich noch so schwertut. Ein Instrumentarium, den Besuch der Real- oder Hauptschule zu verordnen, gibt es kaum, seit das Land die Empfehlungen abgeschafft hat. Das Problem ist also auch hausgemacht – vom Land.

Von Jutta Rinas