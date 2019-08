Hannover

Am Sonntag wird im Osten gewählt. In dem Satz allein schwingt Bedrohliches mit, weil man sich das ganze Getöse schon vorstellen kann, das danach einsetzen wird. Die Selbst- und Fremdzerfleischung der SPD, den demonstrativen Jubel der AfD, das Zähneknirschen der CDU, auch die scheinbar unausweichlichen Debatten um ein schnelleres Ende der GroKo oder der Kanzlerschaft Angela Merkels. Die Diskussionen werden laut sein, und fruchtlos wohl auch.

Wahl im Osten – das ist ja immerhin nicht hier

Aber irgendwie hat er auch etwas Beruhigendes, dieser Satz. Wahl im Osten. Das ist ja immerhin nicht hier. Denn schließlich gibt es ja Deutschland und Ostdeutschland, und in Ostdeutschland wählen sich die Menschen eben komisches Zeugs zusammen. Das wächst sich raus. Schließlich ist der Osten immer etwas hintendran. Und der Ärger ist ja auch erklärlich, wegen der gebrochenen Biografien und der nicht eingelösten Versprechen und so. So ist es doch – oder?

Moment mal: Was, wenn der sogenannte Osten nicht hintendran läuft, sondern vorneweg? Wäre er nicht auf Kurs mit den USA, Großbritannien, Italien, Polen und Brasilien? Und wie stark sind die Rechtspopulisten doch gleich in Frankreich und Österreich, ja selbst in Schweden oder Finnland? Exotisch muten bei all dem eher die Wahlergebnisse im Westen Deutschlands an.

Kann es vielleicht sein, dass die Probleme, die Menschen zu einer Protestwahl treiben, nicht nur in den Hinterlassenschaften einer vor 30 Jahren gefallenen Mauer liegen?

Nicht Ost und West – sondern Stadt und Land

Was die Computer am Wahlabend mutmaßlich auch ausspucken werden: gute Zahlen für die Grünen in den Städten. Leipzig, Dresden, Potsdam sind boomende Regionen, in denen Durchschnittseinkommen und Infrastruktur es hergeben, dass viele sich auch um den Rest des Planeten Gedanken machen. Hier kann man sich eine berechtigte Debatte darüber leisten, ob und wo in der Stadt E-Roller herumfahren sollten.

Auf dem Land aber, wo kaum mehr jemand ist, da sind die Sorgen andere. In den dünn besiedelten Weiten Brandenburgs geht es vielfach eher darum, wann überhaupt noch ein Bus fährt – und zu welcher Arbeitsstelle. Da ist, wie der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse es dieser Tage in einem Interview gesagt hat, „weniger Zukunft sichtbar“, auch buchstäblich: weil die Jungen alle weg sind. Was man weiß, ist nur: Alles ändert sich. Durch die Globalisierung, die manche Jobs nach China wandern ließ. Durch die Digitalisierung, die andere Jobs überflüssig machte. Durch die Umweltzerstörung, derentwegen nun in Brandenburg auch noch der Kohleabbau zu Ende geht.

Diese Sorgen mögen in Sachsen und Brandenburg verstärkt werden durch Nachwehen und Enttäuschungen der Wende. Doch im Grundsatz gibt es sie überall – auch im sogenannten Westen. Wer ab Sonntag über Konsequenzen aus den beiden Landtagswahlen diskutiert, sollte das im Auge haben.

