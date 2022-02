Kommentar zu Befesa in Hannover: Beim Wiederaufbau die Nachbarn mitnehmen

Hannover

Der Schaden ist angerichtet. In doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite steht der verheerende Großbrand, der Anfang November den Befesa-Standort am Brinker Hafen zerstört hat. Aber es geht auch um den guten Ruf und das reibungslose Miteinander in der Nachbarschaft. Seit Langem beschweren sich Anwohner über den beißenden Gestank, der beim Recycling von Aluminium-Salzschlacke entsteht. Dazu kamen schwere Erschütterungen, die Gläser in Vitrinen wackeln ließen.

Deshalb geht es jetzt um den Wiederaufbau. Ebenfalls in doppelter Hinsicht. Befesa will seine Arbeiten nach Möglichkeit noch in diesem Jahr wieder aufnehmen. Allerdings freuen sich die Anlieger momentan – teils offen, teils hinter vorgehaltener Hand – über die frische Luft in den Stadtteilen. Hier hätte das Unternehmen nun die einmalige Gelegenheit, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Ein Dialog sollte her, im Sinne des offenen Austauschs über Beinträchtigungen und was dagegen getan werden kann.

Befesa sollte die derzeitige Lage nutzen

Nichts spricht dagegen, den Wiederaufbau transparent zu gestalten. Zwar hat Befesa ohnehin die Vorgabe, wieder eine Filteranlage gegen die Ammoniakgerüche zu installieren. Doch das Unternehmen sollte die derzeitige Lage nutzen, offen mit seinen Entscheidungen umzugehen. Wird der Gestank zurückkehren? Bedeutet der Neustart eine erneute nächtliche Inbetriebnahme der rüttelnden Stabrohrmühle? Wieso arbeitet die Firma überhaupt so, wie sie arbeitet?

Informationsabende in den Stadtteilen oder sogar Werksbesichtigungen wären gute Ansätze. Gerade, wenn Befesa betont, dem Standort Hannover noch lange treu bleiben zu wollen. Ein „Weiter so“ sollte nicht der Maßstab sein. Gute Nachbarschaft ist wichtig – auch für Unternehmen. Der Wiederaufbau könnte so auf vielen Ebenen ein erfolgreicher Neustart werden.

Von Peer Hellerling