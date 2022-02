Hannover

Es ist ja nicht so, dass es verboten gewesen wäre, am Sturmtag Online-Unterrichtsangebote zu machen. Aber verpflichtend war es eben auch nicht. Die Region Hannover hatte wegen des Sturms verfügt, dass am Donnerstag alle Schulen geschlossen bleiben. Und für die meisten Schülerinnen und Schüler hieß das eben auch, dass der Unterricht ersatzlos ausfiel. Zwar gab es vereinzelt Schulleiter, die meinten, es sei in den zweieinhalb Corona-Schuljahren schon so viel Unterricht ausgefallen, dass sie lieber digitale Angebote machten, aber das blieb die Ausnahme. Nach zwei Jahren Pandemie und monatelangem Homeschooling ist das erbärmlich.

Keine klare Ansage aus dem Kultusministerium

Dass die Unwetterwarnung zu kurzfristig kam, ist kein Argument, denn auch neue Corona-Vorgaben kommen kurzfristig, und die Schulen haben es bislang immer geschafft, diese zeitnah umzusetzen. Der Landrat des Emslandes, Marc-André Burgdorf (CDU), hat jetzt gesagt, er hätte seinen Schulen gern Onlineunterricht verordnet, aber dazu brauche es eine klare Ansage aus dem Kultusministerium. Und die gibt es nicht. Wenn Schulen kurzfristig dazu in der Lage seien, virtuellen Unterricht zu organisieren, könnten sie das tun, heißt es aus dem Ministerium. Sie müssten es aber nicht. Nicht nur, dass das Land seine Beamten in den Schulen nicht hinreichend ertüchtigt hat – es unterschätzt und unterfordert auch noch diejenigen, die sich die digitale Kompetenz dennoch draufgeschafft haben.

In vielen Schulen fehlt immer noch das WLAN

Warum ist das so? Vermutlich in erster Linie, weil vielerorts dafür immer noch die technischen Voraussetzungen fehlen, und das ist der eigentliche Skandal. Die Stadt Hannover zum Beispiel hat vor mehr als zwei Jahren beschlossen, dass alle Schulen bis Ende 2022 ein Basis-WLAN bekommen sollen, wegen Lieferschwierigkeiten technischer Bauteile läuft die Frist jetzt bis Ende März 2023. Bislang ist noch nicht einmal der Auftrag dafür vergeben, die Ausschreibung soll demnächst veröffentlicht werden. Es ist ein Drama.

Aber selbst wenn in den restlichen 75 Schulen WLAN vorhanden ist, heißt das noch lange nicht, dass man damit auch Digitalunterricht machen kann. Denn Onlineunterricht heißt ja eigentlich nicht, dass Lehrer Aufgaben stellen und Schüler diese bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hochladen. Und wie soll Distanzlernen in der Grundschule laufen, wo die persönliche Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind noch einmal ungleich wichtiger ist? Um diese Fragen muss es gehen. Noch aber ist in dieser Beziehung in Niedersachsen auch nach zwei Jahren Pandemie kaum etwas passiert. Es bleibt Flickwerk.

Möglichkeiten der digitalen Technik kreativ nutzen

Erklärvideos, Zusammenarbeit auf Entfernung, Hybridunterricht für Menschen, die es aus Krankheits- oder wettertechnischen Gründen nicht physisch in die Schule schaffen – viel ist möglich mit der Technik, die schon längst keine neue mehr ist. Schulen brauchen allerdings den Raum dafür, und vielleicht auch Anschuberklärungen durch Experten, die den Lehrkräften das technische Know-how vermitteln. Über Hardware- und Softwareprobleme sollten wir im Jahr 2022 nicht mehr reden müssen.

Viele Kinder dürften am Sturmtag übrigens auch ohne Onlineunterricht vor dem Bildschirm gesessen haben, weil Eltern durch Homeoffice und Quarantänephasen leider viel zu häufig auf elektronische Babysitter zurückgreifen. Ob sie dabei etwas gelernt haben, ist fraglich.

Von Saskia Döhner