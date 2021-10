Kommentar zu Bürgermeisterinnen: Frauenförderung ist immer noch zu oft bloße Theorie

Hannover

Es scheint ein netter Abend gewesen zu sein. „Frauen. Macht. Wirtschaft“ hieß eine Veranstaltung des Niedersächsischen Sozial- und des Wirtschaftsministeriums Mitte der Woche. Das Land Niedersachsen wollte für Gleichstellung werben und knapp 100 Gäste und hochkarätige Experten kamen. Die federführenden Minister betonten noch im Nachhinein die Dringlichkeit der Botschaft: Mehr Frauen müssten in Führungspositionen.

„Die Führungsqualitäten von Frauen stehen denen der Männer in nichts nach. Im Gegenteil“, sagte Gleichstellungsministerin Daniela Behrens. „Junge Frauen machen häufiger Abitur, studieren öfter, erlangen häufiger einen Hochschulabschluss als Männer“, konstatierte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Dennoch seien vor allen Dingen im Top-Management nach wie vor unterrepräsentiert. „Wir können es uns nicht leisten, dieses Potential zu verschenken.“

Reform des Gleichstellungsgesetzes liegt auf Eis

Bemerkenswert ist: Gerade die Parteien der beiden Minister – SPD und CDU – verschenken in dieser Hinsicht gerade sehr viel. Nicht genug damit, dass in der schwarz-rot geführten Landesregierung die Reform des mittlerweile zehn Jahre alten Gleichstellungsgesetzes seit vielen Monaten auf Eis liegt. Dabei befand Daniela Behrens’ Vorgängerin Carola Reimann schon 2019, es bringe die Gleichberechtigung nicht genügend voran. „Luft nach oben“ sei unter anderem bei Frauen in Führungspositionen.

Die Kommunalwahlen in der Region Hannover haben jetzt wieder einmal gezeigt, dass weibliches Führungspersonal gerade in den beiden Volksparteien immer noch Mangelware ist. Trotz der auf Gleichstellungsveranstaltungen wie „Frau. Macht. Wirtschaft“ gebetsmühlenhaft wiederholten Bedeutung der Qualitäten von weiblichen Führungskräften schickte die SPD gerade einmal drei, die CDU sogar nur zwei Frauen ins Rennen, aber jeweils elf Männer. Insgesamt 40 Männer und 13 Frauen kämpften um einen Posten als Rathauschef. Resultat: Im Jahr 2021 sind in nur zwei von 21 Kommunen Frauen Rathaus-Chefs. In Land- und Bundestag sieht die Sache kaum besser aus.

Weibliche Identifikationsfiguren fehlen

In Hannover sticht die CDU besonders heraus. In der 13-köpfigen Ratsfraktion sind zwei Frauen. In allen anderen Gremien sei man nahezu paritätisch besetzt, argumentiert Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. „Nur“ im Stadtrat sei dies nicht gelungen. Dieses „nur“ ist ein exemplarisches Beispiel dafür, wie wenig ernst Parteien das Thema in Wahrheit oft nehmen. Der Stadtrat Hannover entscheidet über maßgebliche Belange einer 500.000 -Einwohnerstadt: Kita, Schule, Verkehr, Finanzen, was wird hier nicht alles verhandelt.

Wer es nicht schafft, in einem so wichtigen Gremium in seiner Fraktion für ein einigermaßen ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu sorgen, verzichtet auf Identifikationsfiguren, die die eigene Politik auf Feldern, die immer noch maßgeblich von Frauen dominiert sind – Kita, Schule, Pflege, Vereinbarkeit von Beruf und Familie – glaubhaft repräsentieren. Dabei kann man damit bei Wahlen Menschen für sich gewinnen. Das zeigen in der Region auf kommunaler Ebene vor allem die Zugewinne der Grünen, die die Parität viel konsequenter umsetzen, als alle anderen Parteien.

In der Theorie mag das in den Köpfen der meisten politischen Führungskräfte angekommen sein. In der Praxis definitiv nicht.

