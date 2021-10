Kommentar zu Bürgermeisterpensionen: Bezahlt die Stadtchefs besser

Hannover

Man muss dem Steuerzahlerbund Recht geben: Die aktuelle Regelung der Bürgermeisterpensionen ist nicht zu begreifen. Wer es schafft, gewählt zu werden und anschließend fünf Jahre lang im Amt durchzuhalten, der darf sich über eine lebenslange Pension freuen. Die ist vielleicht nicht in jedem Fall auskömmlich, erlaubt aber doch, nach Ausscheiden aus dem Amt beruflich deutlich kürzer zu treten. Es mag historische Gründe geben, warum man das einst so geregelt hat – doch das muss jetzt umgebaut werden.

Anspruchsvolle Aufgabe für Leistungsträger

Wir brauchen andere Anreize für diejenigen, die bereit sind, „Hauptverwaltungsbeamte“ zu werden. Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu sein ist kein leichter Job. Man ist Bindeglied zwischen Menschen und Politik, muss eine Verwaltung mit gelegentlichem Eigenleben oder Beharrungswillen führen, ist immer im Dienst, egal wohin man sich begibt, und am Ende irgendwie Schuld an allem: Dass der Radweg immer noch nicht da ist, die Kita schon wieder früher schließen muss oder dass die große Firmenansiedlung kommt oder nicht kommt – je nach Sicht der Dinge. Bürgermeister zu sein ist kein Leben als Grüßaugust, sondern eine verdammt anspruchsvolle Aufgabe.

Es ist daher keine Verschwendung von Steuergeldern, wenn man das Amt des Bürgermeisters mit Anreizen ausstattet, um Leistungsträger zu gewinnen. Doch das bitte während er Amtszeit. Wer sieht, was die Chefs vor allem kleinerer Städte oder Gemeinden derzeit so verdienen, erkennt schnell: Da ist etwas zu tun, hier muss besser entlohnt werden. Wir brauchen Menschen auf diesen Posten, für die das Amt nicht der letzte Notnagel ist, sondern die sich jederzeit in der Wirtschaft einen gut dotierten Job aussuchen könnten. Aber genau diese Menschen lockt man eben nicht mit der Aussicht auf einen ruhige Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt, sondern mit einer anständigen Bezahlung während der Amtszeit. Es ist Zeit für einen Kurswechsel.

Von Heiko Randermann