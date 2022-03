Hannover

Benzinpreise explodieren, Heizen wird immer teurer, und wenn Russland die Gasleitungen zudreht, dürfte es noch ungemütlicher werden. Der Krieg in der Ukraine hat den ohnehin sensiblen Energiemarkt durcheinander gewirbelt. Dennoch will Hannovers kommunaler Energieversorger Enercity an seinem Ziel festhalten, das Kohlekraftwerk Stöcken in vier Jahren vollständig vom Netz zu nehmen. Ist das richtig? Ist das realistisch?

Energiewende ist in so kurzer Zeit nicht zu schaffen

Es ist nichts dagegen einzuwenden, sich vom Klimakiller Kohlekraft zu verabschieden. Auch Hannover spürt die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Bäume in der Eilenriede sind dem Wechsel von Starkregen und Trockenperioden nicht mehr gewachsen, die City heizt sich im Sommer extrem auf, Landwirte im Umland sorgen sich um Wasser und Ernten. Daher setzt Enercity richtigerweise auf erneuerbare Energien. Doch die Wende ist in so kurzer Zeit nicht zu bewältigen. Und das weiß im Grunde jeder.

Selbst aus der grün-roten Ratskoalition ist mittlerweile zu hören, dass das Ziel, 2026 in Stöcken den Stecker zu ziehen, kaum zu schaffen ist. Realistisch scheint vielmehr, das Kraftwerk erst Ende der Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts abzuschalten. Das liegt vor allem daran, dass Enercity bei den Planungen für Ersatzkraftwerke noch weitgehend am Anfang steht und etliche Schwierigkeiten meistern muss.

Noch nicht in Betrieb: Die Klärschlammverbrennungsanlage ist eines der Ersatzkraftwerke für Stöcken. Quelle: Schulte, Gabriele

Anwohner werden gegen Müllofen vor der Haustür klagen

Im Wesentlichen sind es fünf Anlagen, die einspringen sollen, wenn Stöcken vom Netz geht: Die bestehende Müllverbrennungsanlage in Lahe, eine Klärschlammverbrennungsanlage, die noch nicht in Betrieb ist, ein Heizkraftwerk, das mit Altholz befeuert werden soll, eine Großwärmepumpe. Hinzu kommen jüngste Pläne für und eine weitere Müllverbrennungsanlage und/oder eine Geothermie-Anlage. Ob Enercity tief in den Boden bohren muss und womöglich Erdstöße riskiert oder an einem weiteren Standort in großem Stil Müll verbrennt, soll erst eine Machbarkeitsstudie zeigen. Das bedeutet: Von den fünf Ersatzkraftwerken ist erst eines in Betrieb.

Enercity laufen Zeit und Kosten davon. Die Grünen haben bereits Protest gegen eine weitere Müllverbrennungsanlage eingelegt, aber nicht nur politisch dürfte es Widerstand geben. Ganz gleich, vor welcher Haustür Enercity einen neuen Müllofen bauen will, Anwohner werden ihre Bedenken äußern und gewiss Klage einreichen. Die SPD merkt an, dass eine Müllverbrennungsanlage auch schick sein kann und verweist auf ein Vorzeigebauwerk in Kopenhagen. Das hat aber auch 600 Millionen Dollar gekostet. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass Enercity kontinuierlich für genügend Brennstoff sorgen muss. Wird der Müll bald aus Hunderten Kilometern Entfernung mit Diesel-LKWs herangekarrt? Ist das Vermeiden von Müll dann gar nicht mehr erwünscht? Und schließlich: Was ist für die Umwelt gewonnen, wenn man einen nicht erneuerbaren Brennstoff durch einen anderen ersetzt?

Versorgungssicherheit schlägt Klimaschutz

Wie man es auch dreht und wendet, der Weg wird länger und steiniger als angekündigt. Enercity, Stadtverwaltung und Kommunalpolitik sollten jetzt eine ehrliche Debatte führen und die Probleme offen ansprechen. Niemand will die klimaschädliche Kohlekraft länger als nötig einsetzen. Aber angesichts unsicherer Energieversorgung sollte die Möglichkeit, zumindest einen der zwei Kohlemeiler in Stöcken ein paar Jahre länger laufen zu lassen, nicht gleich verworfen werden. Die grüne Stadtführung würde nicht einmal ihr Gesicht verlieren, schließlich sagt selbst Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Versorgungssicherheit schlägt Klimaschutz.