Hannover

Die neue SPD-Parteispitze hat nicht lange gefackelt. Kaum sitzt auf dem Chefsessel im Rathaus kein Genosse mehr, wird die Stadtführung hart attackiert. Das Herzensprojekt des neuen Oberbürgermeisters Belit Onay (Grüne), die autofreie Innenstadt, sei mit der SPD nicht zu machen, geben die beiden Parteichefs, Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch, bekannt. Das ist Fundamentalopposition, wie man sie von der Rats-CDU aus früheren Zeiten kennt. Nur: Die SPD ist nicht in der Opposition. Sie ist Mitglied des Mehrheitsbündnisses im Rat, zusammen mit Grünen und FDP.

Herrscht schon wieder Wahlkampf ?

Im gleichen Atemzug gehen die beiden führenden Genossen eine weitere Grüne aus der Verwaltungsspitze an, Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette: Keine klaren Signale kämen von ihr für den Wirtschaftsstandort Hannover. Das ist ein Vorwurf, den man auch aus anderen Fraktionen hört. Aber dass er plötzlich offen vom langjährigen Koalitionspartner ausgesprochen wird, kann als Dammbruch gewertet werden. Der OB stellt sich vor seine Parteifreundin und schießt per Pressemitteilung zurück. Was ist los im hannoverschen Rathaus? Geht es um die Sache – oder herrscht schon Wahlkampf?

Tatsächlich scheint die Kommunalwahl 2021 ihre Schatten voraus zu werfen. Die SPD befürchtet, dass sie dieses Mal nicht stärkste Kraft im Rat wird, sondern möglicherweise nur Platz drei hinter den Grünen und der CDU belegt. Daher schlagen die neuen SPD-Chefs schon jetzt Pflöcke ein und versuchen, Profil zu gewinnen, unter anderem als Förderer von lokaler Wirtschaft und Wohnungsbau. Mit der Breitseite gegen Onays Herzensprojekt versuchen sie, den Grünen das Wasser in der Mitte abzugraben. Offenbar sorgt sich die SPD, dass die Ökopartei mit der Forderung nach einer autofreien Innenstadt schon wieder die Wahl gewinnen könnte. Die Nervosität ist groß unter den hannoverschen Genossen.

Onay lässt sich aus der Reserve locken

Umso überraschender ist, dass sich Onay von solchen Angriffen beeindrucken, ja aus der Reserve locken lässt. Als Stadtoberhaupt könnte er so etwas an sich abprallen lassen und gelassen seine Agenda abarbeiten. Es sei denn, er hätte gar keine Agenda. Tatsächlich bleibt bisher unklar, wie der Weg in Richtung autofreier City-Zone beschritten werden soll. Zumal die Stadt auch andere Sorgen hat. Aus dieser Unsicherheit erwächst ein großer Teil des Unmuts, der ihm jetzt vonseiten der City-Händler entgegenschlägt. Auf die Schnelle einen Teil der Schmiedestraße sperren zu wollen zeugt eher von Aktionismus denn von einem Plan.

Abkehr von Hinterzimmerpolitik

Der Schlagabtausch zwischen SPD und grüner Stadtspitze hat sein sein Gutes. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird offen um wichtige Themen gestritten. Das ist ein deutlicher Gewinn für die Debattenkultur in Hannover. Zwar waren sich auch in früheren Zeiten rot-grüne Koalitionäre nicht immer einig, aber man hat die Fäuste in den Taschen geballt und ist miteinander im Hinterzimmer verschwunden. Solche Gewohnheiten haben viel zum Eindruck eines rot-grünen Filzes im Rathaus beigetragen.

Mit der offenen Streitkultur sollten es SPD und Grüne aber nicht übertreiben. Hannover erlebt durch die Ausbreitung des Coronavirus eine massive wirtschaftliche Krise, deren Ende noch nicht abzusehen ist. In einer solchen Zeit bleibt kein Platz für parteipolitisches Gezänk. Im Moment gibt es viel Wichtiges zu tun. Das zumindest sollten alle gemeinsam anpacken.

Von Andreas Schinkel