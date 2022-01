In Misburg verwandelt die Stadt in den nächsten Jahren eine Mergelgrube in ein Erholungsoase. Das ist wunderbar, doch Bedenken von Bürgern zeigen, dass die Stadt ein nachhaltiges Verkehrskonzept mitdenken muss. Die Zeiten, als einfach eine Straße zum Ziel gebaut wurde, sind vorbei, meint Rüdiger Meise.