Kommt ein angeschossener Mafioso in die Uni-Klinik.... so fangen normalerweise schlechte Witze an. In Hannover ist den Menschen das Lachen schon vor einigen Tagen im Hals stecken geblieben. Denn hier ist aus dem Spaß Ernst geworden. Zwei Wochen lang schützte die Polizei zum Teil mit einem Großaufgebot und Elitepolizisten einen 35-jährigen Mann aus Montenegro und dessen Ehefrau. Die Kosten dafür trägt der Steuerzahler. Auf Igor K. war ein Mordanschlag verübt worden, den er nur knapp überlebte und der, davon gehen die Behörden aus, im Zusammenhang mit Streitigkeiten zweier verfeindeter Mafia-Clans in Montenegro steht.

Der MHH beweist wenig Gespür

Die Affäre um das mutmaßliche Mafia-Mitglied hat zunächst zwei Dinge offenbart: Zum einen ist an der MHH, die den Patienten aus medizinischen Gründen aufgenommen hat, offenbar das Gespür verloren gegangen, wann besonders an die Sicherheit der Mitarbeiter und Patienten gedacht werden muss. Zum anderen funktioniert die Kommunikation mit der Öffentlichkeit im Krisenfall gar nicht. Die Klinik wusste bereits fünf Tage bevor Igor K. in der Unfallchirurgie aufgenommen wurde, dass sie einen Patienten aus Montenegro mit „multiplen Schussverletzungen“ bekommen werden. Die Sicherheitsbehörden sind dennoch nicht informiert worden. Das ist unverantwortlich. Das Innenministerium und die Polizei haben anschließend versucht, den Einsatz in der MHH geheim zu halten. Als sie dann eine Hundertschaft auf das Klinikgelände schicken musste, weil das natürlich nicht funktioniert hat, haben die Behörden sich nicht ausreichend erklärt. Warum?

Auch die Bundespolizei hat im Fall Igor K. keine gute Figur abgegeben. Keiner ihrer Beamten am Flughafen Hannover wurde hellhörig, als am 7. Februar eine Ambulanz-Maschine mit dem schwer verletzten Mann aus Montenegro gelandet ist. Sie warfen lediglich einen kurzen Blick auf die Pässe und ließen K. einreisen. Ihren Kollegen von der Landespolizei gaben sie keinen Hinweis.

Es gibt keine klaren Absprachen zwischen den Ministerien

Der Aufenthalt des montenegrinischen Mafia-Mitglieds zeigt aber auch: Es gibt keine klaren, ressortübergreifenden Absprachen für einen solchen Fall zwischen den beteiligten Ministerien. Innen-, Justiz- und Wissenschaftsministerium waren in die Igor-Affäre verstrickt und haben das Problem zu lange nicht in den Griff bekommen. Der Innenminister wollte Igor K. schon sechs Tage nach seiner Ankunft in ein Gefängniskrankenhaus verlegen lassen. Die Voraussetzungen lagen vor, die Ärzte hatten ihr Ok gegeben. Doch die Justizministerin bekam kalte Füße und stoppte den Schritt, der viel Geld gespart hätte. Der Wissenschaftsminister ist erst am vierten Tag des Aufenthalts von Igor K. über den Patienten und den Polizeischutz informiert worden – und statt zu handeln schob er die Verantwortung erstmal auf ihm ohnehin unliebsame MHH-Chefs. Das Innenministerium wusste zu diesem Zeitpunkt lange über den Fall Bescheid. Und hinter den Kulissen redete jeder munter über die Fehler des jeweils anderen. Erst spät, sehr spät hat Ministerpräsident Stephan Weil dem Spuk seiner Kollegen ein Ende gemacht.

Das war alles nichts. Es braucht offenbar ganz dringend neue Regeln und feste Absprachen zwischen MHH, Polizei und den Ministerien, wie in einem solchen Fall künftig verfahren werden soll und wer welche Kompetenzen hat. Notwendig ist auch eine Kommunikations-Strategie, wie bei Großlagen in Zukunft die Öffentlichkeit informiert werden soll. Denn Igor K. wird nicht der letzte schwierige Patient sein, der sich in Hannover medizinisch behandeln lässt.

