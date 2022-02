Es sieht nicht besonders gut aus. Um eine naheliegende Analogie zu bemühen: Wäre das Klinikum der Region Hannover ein Patient, dann gehörte er jetzt auf die Intensivstation, anschließend bräuchte er eine gründliche Therapie. Die Lage des kommunalen Klinikkonzernes ist ernst, damit unterscheidet er sich nicht von anderen in Deutschland. Das hat auch mit Corona zu tun, aber nicht nur. .

Das akute Problem: Seit Beginn der Pandemie meiden viele Patienten die Kliniken, die sonst zu geplanten Operationen gekommen wären. Da wartet man lieber mit der schmerzenden Hüfte oder der Entfernung der Metallplatten nach einem Knochenbruch, bis sich die Lage beruhigt hat. Genau diese Patienten, deren Behandlung lukrativ wäre, fehlen den Krankenhäusern jetzt, die Einnahmen gehen stark zurück. An Corona-Patienten dagegen, für die zudem Betten freigehalten werden, lässt sich kaum etwas verdienen.

Niedersachsen sortiert Kliniken neu

Ein anderes Problem gibt es schon länger: Die Behandlungskosten reichten auch in besseren Zeiten längst nicht aus, um in die Kliniken zu investieren. Deshalb kommt das Geld für die Gebäude und medizinischen Geräte von den Bundesländern. In Niedersachsen aber reicht dieses Geld hinten und vorne nicht, weil das Land seinen Verpflichtungen nicht so nachkommt, wie es sollte. Damit das in Zukunft besser wird, will Niedersachsen die Kliniklandschaft neu ordnen, mit einer Aufteilung in Maximalversorger, Schwerpunktversorger und Grundversorger.

Aber bis es so weit ist, steckt das Klinikum der Region Hannover (KRH) in der Klemme. Ein gewaltiges Defizit von 200 Millionen Euro soll sich über die kommenden Jahre auftürmen. Und dafür sind nicht allein die Corona-Pandemie und das Land Niedersachsen verantwortlich – das zu behaupten, würde von den eigentlichen Problemen ablenken. Bedenklich ist nur, dass es in der KRH-Geschäftsführung offenbar bisher keinen Plan zum Gegensteuern gibt – und dass der Aufsichtsrat über das Ausmaß der Misere nicht früher informiert wurde.

Regionspräsident und Aufsichtsratschef Steffen Krach hat die Misere erkannt und will das Problem lösen. Quelle: Rainer Droese

Ein Fingerzeig für das KRH

Die Pläne des Landes sind ein Fingerzeig für das Regionsklinikum, sie könnten sogar bei der Umstrukturierung helfen. Denn Geld für Bauten und medizinische Geräte gibt es dann nur noch für die Kliniken, die ein Teil der neuen Krankenhauslandschaft sind. Das KRH muss sich jetzt selbst gründlich prüfen und auch den Rat von Experten von außerhalb hinzuziehen. Die Fragen sind klar: Was stimmt mit den Strukturen nicht? Haben wir zu viele Angebote an den einzelnen Standorten? Machen wir uns selbst Konkurrenz? Warum arbeiten wir nicht mit anderen Unternehmen wie Diakovere besser zusammen – und mit Kliniken aus anderen Landkreisen? Wollen wir weiterhin mit den anderen beim Kampf um Pflegekräfte und Ärzte wie Rivalen auftreten? Und: Wie arbeiten wir, ohne den Steuerzahler zu sehr zu belasten?

Regionspräsident und Aufsichtsratschef Steffen Krach hat die Misere erkannt und will das Problem lösen. Aber er wird viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, zum Beispiel bei den Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund, die im Klinikum die Hälfte der Aufsichtsratsposten besetzen. Aber auch in der Geschäftsführung und bei Chefärzten. Denn eine neue Krankenhauslandschaft in Hannover und im Umland wird für einige auch einen Machtverlust bedeuten. Und nicht zuletzt bei den Menschen in der Region, wenn es darum geht, ob es bei ihnen um die Ecke noch eine eigenständige Klinik geben sollte oder lieber nicht.

Allerdings gibt es zu Veränderungen keine Alternative. Denn sonst schafft es der Patient nicht.

Von Mathias Klein