Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) geht vorzeitig in den Ruhestand. Das hat er am frühen Dienstagmorgen zunächst den führenden Köpfen der Stadtpolitik und anschließend in einer öffentlichen Rede mitgeteilt. Das bedeutet: Vermutlich im November werden die Hannoveraner einen neuen OB wählen.