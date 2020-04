Hannover

Es gibt dankbarere Aufgaben als die eines Schulministers. Wer nicht ganz standfest ist, kann im Hin und Her zwischen Lehrern, Eltern und Schülern den Halt verlieren. Das ist in normalen Zeiten so und zeigt sich in der Corona-Krise erst recht. Insofern ist Niedersachsens Ressortchef Grant Hendrik Tonne doppelt zu bedauern. Nur: Das hilft all jenen nicht, die jetzt unter den Schwächen des Schulsystems leiden.

Es geht um gute Pädagogik

Anders als Generationen von Schulpolitikern meinten, geht es zwischen Tafel und Tablet eben nicht vorrangig um Schulformen oder Gattungsfragen, sondern um engagierten Unterricht für Kinder aus allen Lebenslagen. Um gute Pädagogik. Sie setzt nicht zuletzt organisierte und lebensnahe Lehrerkollegien voraus, die gemeinschaftlich auf Herausforderungen reagieren – und dabei von ihrer Verwaltung und der Politik getragen werden. Wer Kinder in Schulen des Landes hat, weiß: Das ist oft graue Theorie.

Manche zucken mit den Schultern

Deshalb ist die Mehrheit der Schulen seit Wochen nicht in der Lage, souverän und überzeugend auf die Krise zu reagieren. Das System kann nicht improvisieren – zum Bespiel auf digitalen Wegen. Es ist wie stets: Die engagierten Lehrerinnen und Lehrer kämpfen für ihre Schülerinnen und Schüler, sind auf allen Kanälen ansprechbar und lassen sich etwas einfallen. Die anderen zucken mit den Schultern und warten. Auf Anweisungen. Das ist schon bei der ausgebremsten Digitalisierung des Unterrichts ein Problem. Nun aber ist auf Monate hinaus nicht an Unterricht im alten Trott zu denken. Der Minister hat dafür einen ordentlichen Notplan gemacht. Zumindest den mit Leben zu erfüllen, müsste für jeden Pädagogen nun Herzenssache sein. Müsste.

