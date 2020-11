Fröhlich blicken die kleinen Engelchen und Putten auf die Dürerstraße. Oder zumindest scheinen es die zu tun, die noch nicht verschwunden sind. In Hannovers Südstadt lässt die Genossenschaft Gartenheim etliche Mehrfamilienhäuser aus den Fünfzigerjahren erweitern und energetisch sanieren, um zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen. Die insgesamt 18 Skulpturen über den Hauseingängen fallen den neuen Dämmstandards dabei zum Opfer.

Vierthaler-Skulpturen als heitere Zeitzeugen

Zurecht mischen sich bei Passanten Trauer und Verärgerung. Hannover, diese stark von Kriegszerstörungen geprägte Stadt, ist in vielen Wohngebieten eher nüchtern wieder aufgebaut worden. Dass diese kleinen, heiteren Zeitzeugen der Aufbauzeit jetzt verschwinden, ist bedauerlich, weil wieder ein Stück anfassbare Geschichte verloren geht.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Nach Angaben der Stadt hat die Landesdenkmalpflege die Häuserzeilen angeschaut, bevor sie umgebaut wurden, und sie hat nichts Schützenswertes gefunden. Damit handelt Gartenheim rechtskonform. Man kann das bedauern – aber niemand darf es einem Hauseigentümer verwehren, mit seiner Immobilie zu machen, was er will, solange er sich an Recht und Gesetz hält.

Keine hochwertige Kunst

Die kleinen Skulpturen sind, auch wenn sie offenkundig aus der Werkstatt des Bildhauers Ludwig Vierthaler stammen, keine hochwertige, sondern eher Gebrauchskunst. Schön wäre es, einige von ihnen aufzuheben – vielleicht freut sich das Historische Museum über ein Exemplar. Den Südstädtern bleibt zu wünschen, dass die neuen Wohnungen so schön werden, dass sie den Verlust der kleinen Figuren ausgleichen.

Von Conrad von Meding