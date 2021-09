Kommentar zu Stadtteilkneipen: Ein Hoch auf die Beständigkeit

Viele Traditionskneipen mussten in Hannover schließen – weil Nachfolger fehlten oder das Publikum. Anders die „Fiedel“ in der List, die jetzt Jubiläum feiert. Für viele sind solche Eckkneipen ein Ort für eine kleine Auszeit in einer turbulenten Welt, meint Susanna Bauch – weil dort scheinbar noch alles wie immer ist.