Eine Fahrradstraße ist keine Fahrradstraße, wenn immer noch die Autos dominieren. In der Edenstraße ist das seit Jahren der Fall gewesen, auch die Rechts-vor-links-Regelung in der Tempo-30-Zone bremst die Zweiräder regelmäßig aus. Auch, weil die Strecke zum Radschnellweg werden soll, hat der Bezirksrat jetzt mehrheitlich durchgesetzt, mit einer Diagonalsperre den Durchgangsverkehr auszuschließen. Verständlich, dass das nicht allen passt. Weil es etwas Neues ist und Gewohnheiten verändert werden müssen. Und weil sich für einige die Situation vor der Haustür zum Nachteil verändert.

Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen, Anlieger fürchten mehr Verkehr in den kleinen Nebenstraßen. In der Edenstraße allerdings gibt es auch Anwohner, und die dürften sich über etwas mehr Ruhe freuen. Denn die Straße hat vielen auch als Abkürzung zwischen Oststadt und List gedient und war oftmals stark frequentiert. Viel zu frequentiert für eine ausgewiesene Fahrradstraße, auf der die Radler sich in der Praxis bislang immer noch unterordnen mussten.

Anzeige

Daher ist es einen Versuch wert, die Strecke mit Pollern zu beruhigen und dem Radverkehr den Vorrang konsequent einzuräumen. Viele Autofahrer werden andere Wege finden. Und die führen sicher auch zum Ziel.

Von Susanna Bauch