Beim Fahrradtest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs handelt es sich nicht um eine leicht durchschaubare Lobbyveranstaltung, sondern um einen ernst zu nehmenden Gradmesser dafür, wie es um die Fahrradfreundlichkeit in Deutschland bestellt ist. Ablesen kann man das unter anderem daran, dass die übergroße Mehrheit der Teilnehmer gar nicht Mitglied im Fahrradverein ist.

Die Ergebnisse sind ernüchternd; Hannover macht keine Ausnahme. In den vergangenen beiden Jahren hat es zwar seitens der Stadtverwaltung jede Menge Ankündigungen, Kampagnen und Versprechungen gegeben. Trotzdem hat sich nichts getan, was die Radfahrerinnen und Radfahrer zu besseren Benotungen hinreißen würde.

Die Erklärung dafür ist simpel: Radverkehrsförderung ist zwar in Hannover politisches Ziel, aber die Ratspolitik vergisst das immer, wenn es konkret werden soll. Oberbürgermeister Belit Onay hat nach Bekanntgabe der Umfrageergebnisse gesagt, man fange gerade erst an. Ob diesem Anfang ein Zauber innewohnt, muss sich zeigen. Alle bisherigen Anfänge – es waren so manche – sind unterwegs verpufft.

