Was lange währt, wird endlich gut. Für die Außenstelle der Wilhelm-Raabe-Schule in der Meterstraße sind jetzt die Siegerentwürfe der Architekten prämiert worden. Und die Perspektiven für das Gymnasium in der Südstadt sind vielversprechend, egal, welche Variante am Ende umgesetzt wird. Es ist aber auch höchste Zeit, dass in der unendlichen Geschichte um den Standort Meterstraße etwas passiert.

Grundschule hat Meterstraße schon 2016 verlassen

Schon im September 2016 war die Otfried-Preußler-Schule von der Meterstraße in ihr neues Domizil an die Birkenstraße gezogen. Seitdem ist in dem schon davor längst ziemlich maroden Gebäude nicht viel passiert. 2026 soll die neue Außenstelle der Wilhelm-Raabe-Schule, so die jüngsten Pläne, fertig sein – zehn Jahre nach dem Auszug der Grundschule. Zehn Jahre, das sind zweieinhalb Grundschulgenerationen. Und vermutlich dauert es auch noch länger, so wie die meisten Schulsanierungen.

Nicht warten, bis die Decke oder Wände einstürzen

Für Schulumbauten und -neubauten braucht man einen langen Atem, und die Stadt muss sich ja nicht nur um eine Grundschule und ein Gymnasium, sondern insgesamt um 99 Schulen kümmern. Fakt ist aber auch, dass in der Vergangenheit viel zu lange nicht gehandelt wurde. Fahrlässig lange, denn immer wieder mussten Gebäudeteile stillgelegt werden, weil Betonteile von der Decke kamen oder die Decke akut einsturzgefährdet war. Das darf nicht wieder passieren. Was lange dauert, muss dann auch gut werden. Und eine Ausweichlösung für den Knabenchor scheint auch gefunden: Der wünscht sich einen Neubau.

Von Saskia Döhner