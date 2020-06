Hannover

Während bekannte Luftfahrtunternehmen wie Lufthansa und Tuifly in der Corona-Pandemie viel Unterstützung durch Staatsgeld und Krisenkonferenzen erfahren, schauen aktuell wieder diejenigen in die Röhre, die ohnehin am schlechtesten geschützt sind. Seit Jahren wird der Preiskampf an den Flughäfen vor allem auf dem Rücken der Abfertigungsunternehmen ausgetragen. Jetzt erwischt es sie in der Krise doppelt.

Eigentlich soll das Kurzarbeitergeld mindestens 60 Prozent des Nettogehalts in Krisenzeiten sicherstellen, für Eltern 67 Prozent. Das ist ohnehin nicht viel. Bei den Mitarbeitern der Abfertigungsgesellschaft AHS aber kommen faktisch weit weniger als 50 Prozent des ohnehin geringen Nettogehalts an, weil sich ihr reguläres Einkommen zu großen Anteilen aus Nacht- und Sonntagszuschlägen zusammensetzt. Das aber spielt bei der Berechnung von Kurzarbeitergeld keine Rolle.

Sie arbeiten Seite an Seite mit Beschäftigten, deren Kurzarbeitergeld in der Krise großzügig aufgestockt wird, weil sie direkt am Flughafen oder bei 100-prozentigen Töchtern angestellt sind. Bei AHS aber gibt es keine Aufstockung.

Mal wieder zeigt sich, wie riskant der Billigtrend in der Luftfahrt für die Beschäftigten ist. Die Passagiere wollen billig fliegen, die Airports wiederum konkurrieren mit billigen Abfertigungstarifen um Fluggesellschaften. Es wird Zeit, dass Stadt und Land als Haupteigentümer sich darum kümmern, dass alle Mitarbeiter am Flughafen ein akzeptables Einkommen haben. Auch in der Krise.

