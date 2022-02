Gerade erst haben Lehrer in Hannover wieder Alarm geschlagen, weil immer weniger Kinder Schwimmen lernen können. Dieser Trend hat sich schon vor der Corona-Pandemie abgezeichnet, wurde aber durch diese verschärft. Was den Schulen an Schwimmzeiten fehlt, können private Anbieter angesichts langer Wartelisten nicht ausgleichen. Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Stadt Hannover schließt im Sommer nicht nur wie üblich die Hallenbäder, sondern öffnet auch das Freibad in Misburg nicht.

Die Entscheidung ist ärgerlich, aber am Ende doch nachvollziehbar. Das Badevergnügen in Misburg wäre kein wirkliches, wenn in direkter Nachbarschaft die Großbaustelle für das neue Hallenbad läuft, verbunden mit Lärm und Staub. Auch die errechnete Baukostensteigerung von 1,3 Millionen Euro bei einem parallelen Freibadbetrieb mit all seinen witterungsbedingten Unwägbarkeiten ist ein Argument für den Verzicht.

Was bleibt, ist eine insgesamt unbefriedigende Situation, auf die nicht nur die Politiker im Stadtbezirksrat Misburg hingewiesen haben, sondern beispielsweise auch die Kollegen in Stöcken. In Misburg besteht in den kommenden beiden Jahren eine Sondersituation. Dessen ungeachtet wäre es aber nicht verkehrt, wenn die Stadt Ideen entwickelt, wie sich die Schließzeiten der Bäder insgesamt verbessern lassen. Sonst droht die Gefahr, dass in Hannover irgendwann die Nichtschwimmerbecken zu klein werden.

Von Bernd Haase