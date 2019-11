Das DRK in Hannover steht vor einem personellen Neuanfang: Bis zum Jahreswechsel will das Präsidium des Regionsverbandes einen Nachfolger für Vorstand Steffen Baumann finden. Die Mitglieder hatten sich in ihrer Versammlung am Sonnabend einstimmig dafür ausgesprochen – Grund sind die Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft.