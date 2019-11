Kommentar zum Gratistag im Nahverkehr: Nützliches Experiment

Hannover

Die Region Hannover und ihre Verkehrsunternehmen haben nichts zu verschenken, schon gar nicht dauerhaft Gratistickets für Busse und Bahnen. Um das zu finanzieren, bräuchten sie ein Füllhorn.

Wer den kostenlosen Nahverkehrstag am ersten Adventssonnabend kritisiert, hat nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Viele wollen weniger Autos in den überlasteten Städten und mehr Kunden für den Nahverkehr. Vorschläge, wie das zu bewerkstelligen ist, gibt es viele. Manche darunter, wie das viel diskutierte Ein-Euro-Tagesticket, sind anderswo erprobt, haben aber – Beispiel Wien – für sich alleine die Nutzerzahlen bei Bussen und Bahnen nicht nennenswert nach oben getrieben. In anderen Worten: Das Ein-Euro-Ticket einzuführen, ohne den öffentlichen Nahverkehr vorher grundlegend zu stärken und auszubauen, wäre hinausgeworfenes Geld.

Nahtlose Verknüpfung mit dem Autoverkehr

Was man weiß, ist, dass attraktive Preise Menschen zum Umsteigen vom Auto bewegen können. Aber das ist es nicht allein. Busse und Bahnen müssen oft genug fahren, genügend Platz bieten und über Park-and-Ride-Möglichkeiten mit dem Autoverkehr verknüpft sein.

Das alles bietet die Region nun an einem Tag an und will daraus unter wissenschaftlicher Begleitung ihre Schlüsse ziehen. Es geht also um ein sehr nützliches Experiment – nicht mehr und nicht weniger.

Von Bernd Haase