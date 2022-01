Hannover

Die Corona-Krise taugt ja gut als Ausrede für nahezu alles, was aktuell schiefläuft. Auch am schleppenden Bau- und Planungsfortschritt im Ihme-Zentrum soll sie natürlich quasi die alleinige Schuld tragen. Seltsam nur: Seit fast 20 Jahren erlebt Hannover mit den angeblichen Investoren im Ihme-Zentrum immer das gleiche Muster. Hinhalten und Vertrösten, das können sie. Ob mit oder ohne Corona-Krise.

Ihme-Zentrum in Hannover: Nichts geht voran

Die Frist für den Fassadenbau, der im Sommer entlang der Blumenauer Straße zu 70 Prozent abgeschlossen sein sollte? Verfehlt – die Fertigstellungsquote beträgt auch jetzt noch null Prozent. Die Frist für die neuen Wege durch den Betonklotz, die mit Bundeszuschüssen in diesem Jahr hätten fertig sein sollen? Vertagt, der Umbau wurde nicht mal begonnen. Die Frist für die Vorlage verlässlicher Gewerbemietverträge als Beleg, dass es den Projektentwicklern ernst ist mit der Sanierung? Ebenfalls verfehlt, mit der Bitte um Aufschub um ein Vierteljahr.

Mit Fristen hat Multimillionär und Ihme-Zentrums-Großanteilseigner Lars Windhorst ja ohnehin seine Probleme. Seine Firmengruppe Tennor ist eher für Skandalschlagzeilen gut als für Erfolgsmeldungen. Sei es mit seinem Engagement beim Berliner Fußballclub Herta BSC oder wegen Insolvenzvorwürfen aus den Niederlanden: Immer geht es darum, dass irgendwelche Millionen nicht oder nicht fristgerecht fließen. Das einstige Wirtschaftswunderkind aus der Kohl-Ära tritt zwar aalglatt auf, aber beruflich läuft offenbar nicht alles glatt.

Lars Windhorst: Angetreten mit Klartext

Das ist insofern schade, als dass sein Antritt in Hannover 2019 ungewöhnlich erschien. Erstmals war da jemand ins Ihme-Zentrum eingestiegen, der keine Märchen erzählt hat von der zu erweckenden Schönheit der Immobilie, von einem angeblich langfristigen Engagement und nahezu selbstlosen Ansatz. Stattdessen hat Windhorst im Rathaus Klartext geredet. Sein Ziel sei, mit der Entwicklung des Ihme-Zentrums Geld zu verdienen. Und das gehe am besten, wenn er die maroden Gewerbeareale wieder flott mache. Ob er es dann behält oder schnell wieder verkauft, das werde er dann sehen. So viel nüchterne Ehrlichkeit war selten.

Nur: Es hätte eben längst auch mal sichtbar etwas passieren müssen. Windhorsts Statthalter in Hannover beteuert zwar, dass die Betonsanierung weitaus schwieriger sei als erwartet – aber was um Himmels Willen hat man denn bloß erwartet bei einem über Jahrzehnte vernachlässigten Betonklotz an einem feuchten Flussufer? Und warum stellt man erst wenige Tage vor Ablauf einer Frist fest, dass man die vor einem halben Jahr vereinbarte Vermietungsquote nicht zum vereinbarten Datum vorlegen kann – sondern mit satten drei Monaten Verzögerung?

Auch Millionäre müssen sich an Regeln halten

Die Stadt darf sich von den selbsternannten Investoren, die noch nichts Sichtbares investiert haben, nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Jeder Bürger, der Fristen nicht einhält, muss dafür bezahlen. Das sollte für Millionäre erst recht gelten. Vielleicht führt solche Konsequenz ja dazu, dass man endlich mal ein paar mehr Menschen auf der Baustelle sieht – und dann bald auch Fortschritte.

Von Conrad von Meding