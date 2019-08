Hannover

Wie umgehen mit der AfD? Seit die Partei zunächst als außerparlamentarische Opposition auftauchte und später in sämtliche Landtage, den Bundestag und sehr viele Kommunalparlamente einzog, ringen die anderen Parteien um den angemessenen Umgang mit den Neuen. Jede Diskussion vermeiden oder in den (Dauer-)Streit gehen? Möglichst gelassen reagieren oder klare Kante zeigen? Die Mehrheit der Regionsversammlung, die für immerhin 1,2 Millionen Menschen in und um Hannover zuständig ist, hat sich nun in bemerkenswerter Weise für die Abgrenzung entschieden: Sie will beschließen, dass die Mandatsträger der AfD im November nicht an einer Delegationsreise nach Israel teilnehmen dürfen. An Klarheit lässt diese Haltung nichts vermissen – aber ist sie auch klug?

Zeichen gegen Radikalisierung der AfD

Es geht SPD-Regionspräsident Hauke Jagau und den Vertretern von CDU, SPD, Grünen und FDP offenkundig darum, sich deutlich gegen die Normalisierung einer Partei zu stellen, die ihrerseits im Sog einer Radikalisierung steckt. Das ist keine Beschreibung von außen – die Bundesspitze der AfD selber fürchtet, von Rechts unterwandert zu werden. Provokante Äußerungen wie Alexander Gaulands Verharmlosung der NS-Diktatur als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte signalisieren auch nach außen Offenheit für Radikale. Das alles kann und soll man nicht ignorieren.

Gefallen für die AfD

Doch mit dem Reiseverbot tut die Regionsmehrheit auch der AfD einen Riesengefallen: Sie leistet der Legende Vorschub, wonach „Altparteien“ unter einer Decke steckten und sich gegen die AfD verschworen hätten, um Volkes Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Zu gerne geriert sich die AfD als einzig wahre Oppositionspartei und Opfer der etablierten Machtpolitiker – und mit dem Reiseverbot bekommt diese Erzählung Futter.

Komplikationen in Israel befürchtet

Zumal die AfD-Mitglieder nicht von der Reise ausgeschlossen wurden, weil einer von ihnen sich schlecht benommen hätte, sondern weil man Komplikationen in Israel befürchtet. Jemanden aufgrund von Vermutungen und Befürchtungen präventiv auszuschließen, mithin zu bestrafen, ist aber immer eine schwache Argumentationsgrundlage, zumal der Antisemitismus – trotz der unsäglichen „Vogelschiss“-Bemerkung – nicht zum Kern der AfD gehört. Das soll nicht heißen, dass es in der AfD keine Antisemiten gibt, aber es ist die Islamophobie, das tief sitzende Misstrauen gegen Muslime insbesondere arabischer Prägung, welche die Partei prägt und wie kaum ein zweites Thema zusammenhält.

Kritik lieber direkt

Wäre es da nicht besser, die AfD einfach mit nach Israel zu nehmen und – sollte es dort Kritik von Holocaust-Überlebenden oder deren Angehörigen geben – sie direkt damit zu konfrontieren? Warum sie nicht im Fall des Falles direkt erleben lassen, dass Israelis nicht an Gesprächen teilnehmen wollen, bei denen sie anwesend sind? Es wäre für die AfD-Mitglieder wie für Außenstehende eine sehr viel eindrücklichere Lektion als das vorschnelle Reiseverbot. Es macht deutlich, dass SPD, CDU, Grüne und FDP die AfD ablehnen und nicht für eine normale Partei halten. Aber gab es daran überhaupt Zweifel?

Von Heiko Randermann